Les industriels mexicains proposent des régions compétitives au niveau international | Entreprises mexicaines

La Confédération des chambres industrielles (Concamin) du Mexique propose de développer les régions du sud, du centre et du nord du pays afin qu’elles soient industrialisées au plus haut niveau et soient en concurrence internationale avec l’alliance du gouvernement, de l’académie et du secteur privé.

“L’idée serait, dans les trois cas, d’établir au Mexique et sur le territoire national” de nouvelles “logiques” qui permettent “de gérer le développement économique et social” de manière “intégrale” et à travers une “vision régionale”, a-t-il expliqué. ce vendredi dans une interview avec Efe Manuel Pérez Cárdenas, chef du bureau de la présidence de Concamin.

Entrepreneurs et spécialistes se réunissent cette semaine dans la ville centrale de Puebla, capitale de l’Etat du même nom, pour définir l’agenda stratégique pour le développement du sud-sud-est, produit du Pacte d’Oaxaca, signé en août avec le gouvernement fédéral et les états de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz et Yucatán.

En outre, l’Alliance Bajío-Occidente a été convenue en octobre entre les entités d’Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro et San Luis Potosí, qui contribuent ensemble à environ 17% du PIB national et croissent à un taux de 4,4%, Au-dessus de la moyenne du pays.

Une troisième région, a déclaré Pérez Cárdenas, comprendrait les États du nord de Sinaloa, Durango, Coahuila, Chihuahua et Tamaulipas, qui iraient de la côte Pacifique à la côte Atlantique.

“Nous sommes dans une phase d’ouverture, le Mexique est un pays qui s’est ouvert aussi peu dans le monde qui a une série d’accords ou d’accords commerciaux qui sont en vigueur et qui doivent être réinventés”, a déclaré le leader industriel.

DÉVELOPPEMENT SUD

Le représentant de Concamin a estimé que l’agenda Sud-Sud-Est sera défini dans un délai de deux mois, date à laquelle une première partie des projets d’investissement pourra être présentée.

Cependant, Pérez Cárdenas a fait valoir qu’avant de définir les montants, le plus important est de diagnostiquer les problèmes structurels de la région, où 17% de la population se trouve dans une situation d’extrême pauvreté, contre 7,6% au niveau national.

“Beaucoup d’argent a été dépensé au cours des trois dernières décennies et cela n’a pas nécessairement généré de développement et c’est probablement parce que l’argent a été dépensé sans obéir aux priorités stratégiques”, a-t-il déclaré.

Parmi les facteurs qui entravent le développement, les pénuries d’eau, le manque d’accès à l’électricité, le manque d’objectifs, le manque d’infrastructures routières et des “gouvernements non modernes et non agiles” ont été identifiés.

Le programme stratégique comprendrait l’intégration de la région aux projets emblématiques du gouvernement actuel, par le président Andrés Manuel López Obrador, tels que le train maya, le couloir transistmique et la raffinerie Dos Bocas.

De plus, a ajouté Pérez Cárdenas, il chercherait à ce que les économies de ces États évoluent au-delà de l’agriculture, de l’élevage et du tourisme.

“Vous devez industrialiser ces États, vous devez les industrialiser dans des processus industriels modernes, probablement de haute technologie”, a-t-il déclaré.

INDUSTRIE 4.0

Un autre objectif des industriels mexicains est d’adapter l’économie du pays à la révolution technologique 4.0.

À cet égard, le leader de Concamin a déclaré que des annonces d’investissement, comme celle que Microsoft avait faite jeudi pour 1 100 millions de dollars, sont “les bienvenues”, mais que des mesures supplémentaires sont nécessaires.

“C’est une excellente nouvelle, mais elle devra être articulée avec les aspirations et les possibilités locales. L’éducation est un facteur central et totalement transversal, nous devons donc travailler sur une sorte de véritable révolution éducative au Mexique”, a-t-il déclaré.