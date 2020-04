Les infirmières blâment la gestion “chaotique” du gouvernement pour la contagion des agents de santé | La société

Le Conseil général des infirmières a accusé l’administration << chaotique et absolument non coordonnée >> du gouvernement de la contagion << incessante >> du coronavirus par des agents de santé sans mesures de protection, raison pour laquelle il a exigé que des scientifiques indépendants prennent des décisions << sans conditionnement politique >>.

Cela a été souligné par le Conseil dans une déclaration dans laquelle il a qualifié de “situation très grave” le retrait par le gouvernement d’un lot de masques défectueux que les agents de santé utilisent depuis au moins dix jours.

Selon le Conseil, les professionnels qui ont utilisé ces masques pensant qu’ils étaient protégés ne disposent toujours pas d’une protection suffisante et doivent réutiliser “pendant trois et cinq jours ceux qui en ont”, en plus de continuer à confectionner des robes “avec des sacs à ordures”.

“C’est peut-être l’une des principales raisons pour lesquelles les infections professionnelles continuent de monter en flèche”, disent les infirmières, qui rappellent que, selon les données officielles, il y a 29 467 personnes infectées, ce qui représente déjà 15,67% des cas. cas confirmés en Espagne.

Pour cette raison, ils ont exigé de Santé de “professionnaliser une fois pour toutes la gestion de la pandémie” et ont exigé “une coordination scientifique et indépendante pour prendre des décisions sans aucun conditionnement politique ou idéologique, motivé uniquement par la santé publique”.

En plus d’un manque de combinaisons EPI adaptées, ainsi que de masques, de blouses imperméables, de lunettes de protection ou de gants, les infirmières ont signalé qu’il n’y avait pas de test pour tous les professionnels de la santé, ce qui empêche de confirmer une éventuelle contagion.