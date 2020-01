Les inondations dans le nord du Chili maintiennent environ 600 personnes isolées | La société

Environ 600 personnes restent isolées dans le nord du Chili en raison des inondations dans les rivières et des inondations causées par de fortes précipitations et jusqu’à présent, elles ont fait au moins un mort, ont indiqué des sources officielles mercredi.

La région d’Atacama est la plus touchée, avec jusqu’à cinq de ses communes sous alerte jaune, décrétées par le Bureau national d’urgence du ministère de l’Intérieur (Onemi), et il est prévu que ce jour il y aura des orages dans les secteurs precordilleranos et chaîne de montagnes de cette région.