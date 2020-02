Le gouvernement andalou, l’Université de Séville et les maîtres de cavalerie royale de cette ville ont exalté ce jeudi devant le roi l’unité, la sécurité et la certitude que la Couronne représente pour l’Espagne dans les moments les plus compliqués.

Felipe VI a présidé à Séville la remise des prix taurins et universitaires de la Real Maestranza correspondant à 2019 et qui coïncident avec le 350e anniversaire de cette institution.