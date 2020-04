Les intérêts des combustibles fossiles déclenchent une frénésie de lobbying

Un nouveau briefing par le groupe de réflexion britannique InfluenceMap résume le lobbying sur les combustibles fossiles pendant la période de pandémie de coronavirus.

Des milliers d’Américains meurent, des millions ont déposé une demande de chômage et les travailleurs de la santé de première ligne risquent leur vie alors que la pandémie de coronavirus se propage aux États-Unis.

Au milieu de cette crise, l’industrie des combustibles fossiles, en particulier le secteur du pétrole et du gaz, a cherché activement à la fois un allégement financier et une déréglementation ou un démantèlement des mesures de protection de l’environnement.

Un nouveau briefing par le groupe de réflexion britannique InfluenceMap résume ce lobbying sur les combustibles fossiles pendant la période de la pandémie, en montrant des exemples spécifiques de la façon dont les intérêts des combustibles fossiles dans le monde utilisent la couverture de la crise des coronavirus pour faire avancer leur programme.

Excuse

InfluenceMap, qui suit et mesure l’influence des entreprises sur la politique climatique, s’est concentré sur le lobbying récent des entreprises pour les interventions financières et les réglementations climatiques ou énergétiques.

«Le secteur du pétrole et du gaz semble être le plus actif au niveau mondial dans les deux domaines de lobbying ci-dessus, exigeant à la fois un soutien financier et une déréglementation en réponse à la crise COVID-19», indique le rapport.

Aux États-Unis, premier producteur mondial de pétrole et de gaz, cette activité a été particulièrement marquée. Alors que le secteur du pétrole et du gaz est en difficulté au milieu de la chute des prix et de la demande, la lutte est due à des facteurs bien au-delà de la pandémie, et principalement de la propre fabrication de l’industrie.

De nombreuses sociétés de schiste ont accumulé d’importantes dettes qui leur ont permis de dépenser rapidement et d’augmenter leur production, par exemple. Et le titre du géant pétrolier et gazier ExxonMobil a atteint un creux de 10 ans fin janvier et un creux de 15 ans le 5 mars, avant que la pandémie n’atteigne un point de crise aux États-Unis.

Néanmoins, l’administration Trump et les législateurs républicains ont cherché à utiliser la crise du COVID-19 comme excuse pour consolider les producteurs de pétrole.

Commerce

À la mi-mars, le président a annoncé son intention d’acheter du pétrole brut pour remplir la réserve stratégique de pétrole du gouvernement, que les démocrates et les défenseurs du climat ont critiqué comme un renflouement imprudent de Big Oil.

Les républicains au Congrès ont tenté en vain de donner 3 milliards de dollars dans le récent plan de relance économique pour financer cette réserve de pétrole d’urgence, mais le paquet contient toujours près de 500 milliards de dollars pour de larges intérêts commerciaux avec peu de surveillance à laquelle les sociétés pétrolières chercheront probablement à accéder.

La sénatrice Lisa Murkowski (R-AK), présidente du comité sénatorial de l’énergie et des ressources naturelles, a envoyé une lettre le 1er avril au secrétaire au Trésor, Steve Mnuchin, pour lui demander d’utiliser les fonds de relance de la loi CARES pour soutenir les sociétés pétrolières et gazières.

NOUVEAU: Le président de @EnergyGOP @lisamurkowski demande au secrétaire Mnuchin de veiller à ce que les producteurs de pétrole et de gaz des États-Unis puissent accéder à l’aide fédérale lors de la mise en œuvre des secours contre les coronavirus. https://t.co/A11VGP0CtK pic.twitter.com/5u6epih1iN

– Anthony Adragna (@AnthonyAdragna) 2 avril 2020

L’industrie du charbon en déclin rapide, avec de nombreuses entreprises déjà en faillite, s’est également tournée vers le gouvernement pour obtenir une aide financière.

La National Mining Association a écrit au président Trump et au Congrès pour demander de suspendre les redevances et les frais, y compris les paiements destinés aux victimes de la maladie pulmonaire noire. Le Congrès n’a pas inclus les demandes du groupe commercial dans le plan de relance, mais le groupe a déclaré qu’il continuerait à faire ses demandes.

Renouvelable

Au-delà de la recherche de leur propre soulagement financier par le biais de la réponse du gouvernement aux coronavirus, les intérêts des combustibles fossiles utilisent des groupes de façade pour repousser les tentatives d’inclure des énergies propres ou des mesures liées au climat dans les factures de secours économiques.

«Des groupes de réflexion basés aux États-Unis liés à des intérêts liés aux combustibles fossiles tels que [the] Les frères Koch se sont opposés activement au soutien des programmes d’énergie verte dans la réponse du gouvernement fédéral américain à la crise », a déclaré InfluenceMap dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Le briefing d’InfluenceMap cite un nouveau projet de la Texas Public Policy Foundation (TPPF) appelé Life: Powered, qui promeut les combustibles fossiles et a été lancé à l’origine sous le nom de «Fueling Freedom» en 2015 «pour lutter contre le Clean Power Plan de l’ère Obama».

Une coalition de plus de deux douzaines de groupes de réflexion de droite sur le marché libre, dirigée par le TPPF et le Competitive Enterprise Institute, a envoyé une lettre au Congrès le 23 mars dans le cadre du projet Life: Powered exhortant les législateurs à rejeter toute incitation ou tout soutien pour «Énergie« verte »peu fiable» dans le dernier plan de relance.

La lettre contient plusieurs fausses affirmations sur les énergies renouvelables et soutient que «le changement climatique n’est pas une menace immédiate pour l’humanité».

Le soulagement

Certains de ces mêmes groupes de marché libre conservateurs, membres du State Policy Network, ont acheté des publicités sur les médias sociaux pour attaquer les efforts visant à utiliser les efforts de secours économique du COVID-19 pour lutter également contre le changement climatique, ce qui, selon les experts médicaux, représente «des menaces sans précédent pour santé et sécurité publiques.

Une publicité Facebook de Life: Powered et de la Texas Public Policy Foundation, faisant la promotion d’une pétition en faveur de l’industrie pétrolière américaine.

La déréglementation est une autre forme d’aide que l’industrie pétrolière et gazière a poursuivie. Et que ce soit en affaiblissant les politiques climatiques existantes comme les normes de voitures propres de l’ère Obama ou en renonçant aux exigences de conformité environnementale, l’administration Trump a accordé beaucoup sur la liste de souhaits de l’industrie.

Un exemple cité dans le briefing d’InfluenceMap est la récente politique de l’Agence de protection de l’environnement (EPA) suspendant l’application civile des règles environnementales et assouplissant les exigences de conformité.

L’American Petroleum Institute a envoyé une lettre au président Trump et à l’administrateur de l’EPA, Andrew Wheeler, demandant spécifiquement une dispense de la conformité environnementale.

Renflouement

En dehors des États-Unis, les intérêts des entreprises, y compris le pétrole et le gaz, ont également utilisé la pandémie pour faire pression pour leurs programmes, qui vont à l’encontre de l’accord de Paris sur le climat et des actions nécessaires pour lutter contre le changement climatique. Voici des exemples cités dans le briefing InfluenceMap:

L’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA) a récemment envoyé une lettre au président de la Commission européenne demandant des délais laxistes pour se conformer aux réglementations de l’UE sur le climat des véhicules.

«Oil and Gas UK a produit un rapport sur les perspectives commerciales faisant référence à la crise COVID-19, tout en affirmant que la protection de l’industrie pétrolière et gazière britannique est essentielle pour garantir que le secteur puisse contribuer à fournir au Royaume-Uni des solutions à émissions nettes nulles.»

«Le chef de la direction de l’Australian Petroleum Production and Exploration Association, Andrew McConville, a évoqué la nécessité de prendre des mesures pour assurer la reprise économique de la pandémie de COVID-19 tout en se prononçant en faveur d’un projet de rapport de la commission gouvernementale sur la réglementation australienne du secteur des ressources. L’APPEA a exprimé son soutien à un certain nombre de conclusions, y compris des conseils contre les interdictions d’exploration de gaz naturel. McConville a fait valoir que le rapport constituait «une contribution importante dans la mesure où nous considérons des mesures de rétablissement vitales». »

Plusieurs sociétés pétrolières et gazières canadiennes et le Business Council of Alberta demandent au gouvernement fédéral canadien de reporter toute modification réglementaire ou augmentation des taxes, y compris une augmentation prévue de la taxe sur le carbone. L’Association canadienne des producteurs pétroliers réclame également un plan de sauvetage de 15 milliards de dollars du gouvernement fédéral.

PDG

Le président Trump devrait tenir une réunion en personne le vendredi 3 avril avec les dirigeants des principales sociétés pétrolières et gazières pour discuter de leurs préoccupations, telles que la guerre des prix du pétrole entre la Russie et l’Arabie saoudite et la baisse de la demande en raison de la réponse à la pandémie.

Selon Greenpeace USA, les dirigeants devraient rencontrer Trump personnellement gagné au moins 100 millions de dollars combinés en 2018 seulement entre les salaires, les primes, les options d’achat d’actions et d’autres compensations.

En l’honneur des PDG du pétrole qui se rendent à la Maison Blanche pour implorer Trump de renflouer les entreprises, voici une liste courante de choses terribles que l’industrie des combustibles fossiles a faites pendant la # COVID19Pandemic

Fil ->

– Jamie Henn (@jamieclimate) 2 avril 2020

“Là où le reste du monde voit une crise économique et sanitaire mondiale, les PDG des combustibles fossiles voient une opportunité de se remplir les poches”, a déclaré la directrice de la campagne climatique de Greenpeace USA, Janet Redman, dans un communiqué.

«Nous ne pouvons pas laisser la réponse de notre gouvernement à la pandémie de COVID-19 être dirigée par des dirigeants d’entreprise cherchant à exploiter une crise pour leur propre profit au lieu de soutenir les prestataires de soins de santé et les familles de travailleurs.

«Les infirmières ont besoin de masques. Les hôpitaux ont besoin de ventilateurs. Les travailleurs ont besoin de chèques de paie. Les gens ont besoin d’aide dans tout le pays. Et que fait Trump? Il veille à ce que les dirigeants du secteur pétrolier disposent de parachutes pandémiques dorés. C’est honteux. “

Cet auteur

Dana Drugmand écrit pour DeSmog.UK, où cet article est apparu pour la première fois.

Image principale: Un ouvrier lave la tige de forage à la Citadel Rig 6 dans la région des hautes Alpes du bassin Permien, comté de Reeves, Texas. Crédit: Justin Hamel © 2020