Les Italiens Sonego et Mager se qualifient pour l’Open de Rio | Réseaux sociaux sportifs

Les joueurs de tennis italiens Lorenzo Sonego et Gianluca Mager ont garanti jeudi leur présence en quart de finale de l’Open de Rio de Janeiro, le seul tournoi ATP d’Amérique du Sud, après avoir respectivement remporté leurs engagements envers le Serbe Dusan Lajovic et le Portugais Joao Domingues.

Sonego, 24 et 52 de l’ATP, surpris d’être imposé par 7-6 (7-5) et 7-6 (7-5) à Lajovic (23 ATP), qui était le deuxième favori à Rio et considéré hypothétiquement Le principal rival autrichien Dominic Thiem (4 ATP), le premier favori du tournoi.