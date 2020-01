L’Italie organise aujourd’hui des élections dans les régions d’Émilie-Romagne (nord) et de Calabre (sud), avec lesquelles l’extrême droite Matteo Salvini veut renforcer et éroder le gouvernement entre le Mouvement 5 étoiles (M5S) et le centre-gauche.

Près de cinq millions et demi d’Italiens sont appelés aux urnes en Émilie-Romagne (3,5 millions) et en Calabre (1,9) et les écoles seront ouvertes de 7h00 à 23h00 heure locale (6h00-22h00 GMT), et l’examen durera du jour au lendemain.