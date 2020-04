Les jeunes également menacés par le coronavirus

Le Dr Hans Kluge, directeur du bureau européen de l’Organisation mondiale de la santé, OMS, a averti jeudi que les jeunes courent également le risque de tomber gravement malades avec un coronavirus.

Lors d’une conférence de presse vidéo à Copenhague, aux Pays-Bas, Kluge a confirmé que plus de 95% des personnes tuées par un coronavirus en Europe avaient plus de 60 ans, mais on ne peut pas faire confiance aux jeunes.

“L’idée simple que COVID-19 affecte uniquement les personnes âgées est fausse”, a déclaré Kluge.

L’âge n’est pas le seul facteur de risque de souffrir d’un cas grave de la maladie et entre 10 et 15% des patients de moins de 50 ans développent des symptômes modérés ou sévères.

“Les jeunes ne sont pas invincibles”, a-t-il déclaré, notant que des cas graves ont été observés chez des adolescents ou des personnes dans la vingtaine et la trentaine, dont certains sont décédés.

Les statistiques montrent que sur les 30 098 personnes décédées en Europe, 95% provenaient de personnes de plus de 60 ans. La moitié d’entre eux avaient plus de 80 ans.

Cependant, il a averti qu’un nombre élevé de personnes décédées avaient au moins un autre problème de santé chronique, qui a été souligné par d’autres experts comme le principal danger pour les personnes infectées.

Des rapports font également état de personnes de plus de 100 ans qui se sont complètement rétablies après avoir passé des jours à l’hôpital.

