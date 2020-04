Les jeunes en surpoids devraient faire attention au coronavirus: un conseiller français

“Nous nous soucions de nos amis aux États-Unis, où le problème de l’obésité est bien connu”: Jean-François Delfraissy.

Le surpoids est un risque important pour les personnes infectées par le nouveau coronavirus Et les États-Unis sont particulièrement vulnérables en raison des niveaux élevés d’obésité dans le pays, a déclaré mercredi l’épidémiologiste en chef de la France.

Professeur Jean-François Delfraissy, qui dirige le conseil scientifique qui conseille le gouvernement sur l’épidémie, a déclaré que jusqu’à 17 millions des 67 millions de citoyens français sont gravement menacés par le coronavirus en raison de l’âge, de maladies préexistantes ou de l’obésité.

“Ce virus est terrible, Elle peut toucher les jeunes, en particulier les jeunes obèses. Ceux qui sont en surpoids doivent faire attention »Delfraissy a déclaré à la radio Franceinfo.

“C’est pourquoi nous nous soucions de nos amis aux États-Unis, où le problème d’obésité est bien connu et où ils ont probablement plus de problèmes à cause de ce facteur.”

Delfraissy a affirmé que le 88% des personnes infectées par le coronavirus n’ont présenté que des symptômes similaires à ceux d’une grippe sévère.

Le taux de mortalité des jeunes admis à l’hôpital pour une maladie respiratoire grave due à COVID-19 était d’environ 2%il a dit mais ça a augmenté à 14% pour les personnes plus fragiles.

Malgré la propagation rapide du virus en France, le pays est encore loin d’atteindre le point où entre 50% et 60% de la population est infectée et récupérée et un certain niveau «d’immunité troupeau », a déclaré Delfraissy.

“Les données initiales montrent que le nombre de personnes ayant développé une immunité est inférieur à ce que nous imaginions, environ 10-15% », a déclaré le vétéran spécialiste des maladies infectieuses qui a dirigé la recherche française sur Ebola et le SIDA.

Il a indiqué qu’il était trop tôt pour mettre fin à l’internement de la France, qui a commencé le 17 mars et durera au moins jusqu’au 15 avril. (Rts)