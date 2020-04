Les jeunes ont plus d’anxiété, de dépression et de solitude que les personnes âgées

Lesjeunes entre 18 et 39 ansils reflètent moins d’auto-prise en charge émotionnelle et ont plus d’anxiété, de dépression et de sentiments de solitude face au coronavirus que les personnes de plus de 60 ans.

En témoigne l’étude de laUniversité Complutense de Madridet Groupe 5 sur l’impact psychologique et la résistance de la population espagnole à Covid-19. L’échantillon de cette première évaluation était composé d’un total de 3 473 personnes, constituées de la population générale.

60 pour cent desinterviewéIls ont indiqué qu’ils ressentaient peu d’intérêt ou de plaisir à faire des choses et se sentaient déprimés, déprimés ou désespérés depuis plusieurs jours. 15% ont eu ce sentiment plus de la moitié des jours.

De même, 70 pour cent des personnes qui ont participé auétudereconnaît s’être senti, pendant quelques jours, nerveux, en détresse ou tendu et plus de la moitié; 55 pour cent ont estimé qu’ils étaient incapables de cesser de s’inquiéter ou de contrôler l’inquiétude.

Par tranche d’âge, les plus jeunes, ceuxentre 18 et 39 ansCe sont ceux qui présentent plus d’anxiété, de dépression et de symptômes somatiques, ainsi qu’un plus grand sentiment de solitude et de manque de compagnie.

Au contraire, leplus de 60Ils sont plus calmes et reconnaissent un meilleur contrôle de leurs émotions, bien qu’ils rapportent un plus grand sentiment de discrimination contre la maladie que les jeunes.

Quant àsentiment de solitude, 45 pour cent de l’échantillon déclarent qu’ils manquent de compagnie; 37 pour cent reconnaissent qu’ils se sont parfois sentis isolés des autres; et 25 pour cent se sont sentis exclus ou victimes de discrimination de la part de leurs voisins, les jeunes se sentant les plus seuls et se souciant moins de leurs émotions.

En ce qui concerne le soutien social pendant l’accouchement, trois répondants sur quatre disent pouvoir discuter de leurs problèmes avec leur famille et leurs amis, obtenirsoutien quand ils en ont besoin. En ce sens, les personnes mariées ou avec un partenaire déclarent les niveaux les plus élevés de soutien social perçu.

Face à une situation douloureuse ou compliquée, telle que celle provoquée parCovid-1996% tentent de réguler leurs émotions mais seulement 60% réussissent la plupart du temps.

L’étude montre que près de 90% des personnes interrogées se sententen paix avec lui-mêmeTrois sur quatre croient encore que leur vie a un sens complet et plus de la moitié entretiennent un sentiment d’harmonie intérieure.

