Les Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo ont une nouvelle date

(. espagnol) – Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ont déjà de nouvelles dates qui se tiendront en 2021: du 23 juillet au 8 août, le rendez-vous sera reporté en raison de la nouvelle pandémie de coronavirus.

La date des Jeux paralympiques est également fixée: ils débuteront le 24 août et se termineront le 5 septembre 2021.

Le président du comité d’organisation de Tokyo 2020, Yoshiro Mori, a déclaré qu’ils avaient convenu des dates avec le président du Comité international olympique, Thomas Bach, après un appel téléphonique.

À l’origine, les deuxièmes Jeux de l’histoire au Japon étaient prévus pour cette année, mais la pandémie de Covid-19 a forcé son report.

L’événement de Tokyo, maintenant en 2021, s’ajoute à un calendrier plutôt chargé qui comprend l’America’s Cup et l’Euro Cup, événements qui ont également été reportés par la pandémie.

Coupes du monde touchées



Ces nouvelles dates, qui sont maintenues pendant la saison estivale de l’hémisphère nord, affectent directement les championnats du monde de natation et d’athlétisme, qui ont lieu les années impaires et après l’événement olympique. Dans ce cas, la Coupe du monde de natation, prévue à Fukuoka, au Japon, du 16 juillet au 1er août, et la Coupe du monde d’athlétisme, à Eugene, Oregon (États-Unis), du 6 au 15 août devront être reprogrammées.

