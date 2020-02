Le Kenyan Shandrak Korir, avec un record personnel de 59:36 minutes, et Lucy Cheruiyot, avec un temps de 1h 07:23 dirigent la légion de Kenyans qui partent en favoris pour remporter ce dimanche le semi-marathon de Guadalajara.

La course de 21 kilomètres et 97,5 mètres, avec le label d’or World Athletics, réunira plusieurs chiffres de niveau et il y a des attentes quant à la possibilité d’améliorer les records de compétition, 1h 01:48 dans la compétition hommes, 1h 08:53 chez les femmes.