Les légionnaires du Christ suspendent les missions humanitaires et d’évangélisation à Pâques

La congrégation a expliqué qu’elle cherchait à empêcher les missionnaires d’être porteurs du virus dans plus de 2500 communautés qu’ils visiteraient.

La Mégamission 2020 des Jeunes et de la Famille Missionnaire des Légionnaires du Christ et Regnum Christi a été suspendue, en raison de la déclaration de pandémie de coronavirus décrétée par l’Organisation mondiale de la santé.

Par une déclaration publiée par son bureau au Mexique, le groupe religieux a expliqué qu’avec cette décision il vise à empêcher les missionnaires d’être porteurs du virus, des villes d’origine aux plus de 2 500 communautés visitées.

“Cela représenterait un risque pour les communautés les plus vulnérables et les autres missionnaires qui pendant ces jours ils ne disposent pas de moyens de santé adéquats et ils n’ont aucune chance d’observer les mesures d’hygiène que les autorités exigent actuellement. »

Ils ont souligné que c’était la première fois en 26 ans que les Jeunes et la Famille Missionnaire suspendaient la Mégamission, mais considéraient qu’il était important respecter les dispositions nationales en matière de santé“Pour que les mobilisations massives qu’implique la Mégamission ne favorisent pas le passage au scénario 2 ou 3 de la pandémie au Mexique”.

«Nous regrettons profondément cette décision qui affectera des centaines de paroisses et de communautés qui comptaient sur notre collaboration, et des milliers de personnes qui, année après année, nous attendent avec tant d’amour dans leurs villages pour recevoir missions médicales, travaux de construction, visites de prisons, conseils juridiques, la transmission des sacrements des parents légionnaires et l’enthousiasme des jeunes et des familles porteuses d’espoir », précise le communiqué.