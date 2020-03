Les législateurs d’Ortega préfèrent faire des blagues, discuter et boire un café que de discuter de la proposition d’aide financière à la population par Covid-19

Entre rires, blagues, bavarder sur son téléphone portable, boire un café glacé ou manger des fruits, la semaine des séances s’est terminée avec les députés d’Ortega, qui ont refusé de discuter de la proposition du Parti constitutionnel libéral (PLC) d’approuver un plan d’urgence financière pour aider la population et le secteur privé pour faire face à l’impact de la crise sanitaire de Covid-19 sur l’économie nicaraguayenne.

Les orteguistas, étant quatre des sept membres du conseil d’administration, n’ont pas inscrit à l’ordre du jour des discussions la proposition du CLP, dans laquelle il existe un moratoire de trois mois pour le paiement des services et crédits de base, ainsi qu’un réforme du budget général de la République de 2020 pour allouer 2% des ressources afin d’augmenter les ressources du système de santé pour acquérir les fournitures et équipements nécessaires en cas d’expansion éventuelle du nouveau coronavirus dans le pays.

L’adoption de mesures fiscales urgentes, telles que l’écho des chambres des affaires, n’est pas non plus prise au sérieux par le régime Daniel Ortega, car ses législateurs sont rassurés que jusqu’à présent, il n’y a que deux personnes confirmées positives pour les coronavirus au Nicaragua. Il y a 14 autres cas suspects, selon le ministère de la Santé (Minsa).

Carlos Emilio López et Juan Ramón Obregón, du siège du Front sandiniste de libération nationale (FSLN), ont insisté sur le fait qu’il n’y avait pas besoin de quarantaine sociale, de suspendre les cours dans les écoles et les universités ou de fermer les frontières à titre préventif, comme le grande majorité des pays touchés par la pandémie, car ils ont déclaré que le régime a la situation sanitaire sous contrôle.

Contrairement aux sandinistes, plusieurs travailleurs de l’Assemblée nationale ont adopté des mesures de prévention pour Covid-19. LA PRESSE / JADER FLORES

L’excuse de López, selon laquelle les cours ne sont pas officiellement suspendus au Nicaragua, est que le régime comprend que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) «ont établi qu’un certain type de mesures sont prises national (comme ça) quand il y a une transmission communautaire »du Covid-19, c’est-à-dire que la contagion est locale.

«Dans le cas de Nicargaua, seuls deux cas ont été confirmés et sont importés. J’ai déjà mentionné un large éventail de mesures de prévention, d’éducation, de sensibilisation et de mobilisation de l’opinion publique, plus d’un million de familles ont été visitées et ont discuté de ce phénomène. (Le) résultat, nous sommes dans la liste des pays avec le moins de cas de coronavirus », a déclaré López.

Contrairement aux recommandations de l’OMS et de l’OPS, la dictature d’Ortega promeut les activités d’agglomération sociale comme les marches de ses sympathisants et fonctionnaires.

Les différents secteurs d’activité, tels que le tourisme, ont lancé un appel pressant au régime pour qu’il mette en œuvre une série de mesures fiscales et financières afin de les aider à éviter la faillite face à la baisse de l’activité économique et productive du pays du fait de la crise. dans le monde entier causée par Covid-19.

Mais les députés FSLN sont immunisés contre les appels à l’aide des secteurs productifs. Juan Ramón Obregón, député d’Ortega pour le département de Jinotega, a minimisé les effets sur le secteur rural.

«La vérité est que le travail rural et de terrain n’est pas surpeuplé. Ensuite, les possibilités de contagion sont très rares, car nous travaillons très séparément », selon Obregón.

Il ne pense pas non plus qu’il soit nécessaire d’accorder une aide financière aux producteurs ou d’adopter des mesures fiscales qui les allégeront dans le paiement de leurs dettes bancaires, car Obregón a déclaré que, dans le cas des exportations de café, de grains et d’autres céréales de base, elles restent normales en raison de la fermeture de les frontières du reste des pays d’Amérique centrale, n’affecte pas le commerce.

“Tout le monde travaille tout seul en ce moment. Nous ne pensons pas qu’elles soient nécessaires (un plan d’aide), car tout le monde sur le terrain travaille normalement, comme tous les jours », a déclaré Obregón.

Selon l’OMS, plus d’un demi-million de personnes infectées et plus de 22 000 morts sont le bilan de la pandémie de coronavirus dans le monde. La contagion reste imparable.

Maximino Rodríguez, du PLC, encourage le dictateur Daniel Ortega à être renvoyé pour incapacité face à la crise. LA PRESSE / JADER FLORES

Maximino Rodríguez: Ortega doit être supprimé

Que le dictateur Ortega refuse d’agir rapidement malgré les dommages qui existent déjà dans les opérations des entreprises et des travailleurs qui perdent leur emploi en raison de la récession du pays, exacerbée par la pandémie, et qu’ils préfèrent rester absents de la crise sont des mérites pour sa révocation en tant que dirigeant, a assuré le député du PLC, Maximino Rodríguez.

“Nous devons demander comme banc, conformément à l’article 149 de la Constitution de la République, numéro 2, section” C “, le licenciement d’Ortega pour incapacité manifeste, car il ne fait absolument rien pour créer un plan d’urgence national afin de sauvegarder la vie des Nicaraguayens, mais Ortega a disparu », a critiqué Rodríguez.

L’article 149 de la Constitution prévoit parmi les “absences temporaires du président de la République” “l’impossibilité manifeste ou l’incapacité temporaire d’exercer ses fonctions”, qui doivent être “déclarées par l’Assemblée nationale et approuvées par les deux tiers des députés” . Le vote de 62 députés est nécessaire pour destituer Ortega, qui n’existe pas depuis que le FSLN contrôle avec 70 législateurs, des 91 en fonction à l’Assemblée législative.