Les législateurs rivalisent pour aider l’économie touchée par le coronavirus

Les législateurs américains se battent pour promulguer un plan de sauvetage massif destiné à consolider une économie américaine de plus en plus paralysée au milieu des efforts pour endiguer la pandémie de coronavirus.

Les marchés boursiers se sont effondrés la semaine dernière, annulant la quasi-totalité des gains enregistrés sous la présidence de Donald Trump alors que l’activité dans les lieux publics du pays s’arrêtait.

Avec la fermeture d’usines, d’entreprises, de restaurants, d’écoles et d’industries entières en ruine, les travailleurs font face à des licenciements, à des coupures dans les heures ou doivent prendre la décision difficile de travailler lorsqu’ils sont malades s’ils n’ont pas de congés de maladie payés.

Malgré des résultats de test positifs pour les législateurs des deux maisons qui ont imposé des mesures d’auto-quarantaine, les dirigeants démocrates et républicains disent que les législateurs doivent rester à Washington pour terminer les travaux sur un plan de relance économique.

“Le coronavirus ralentit notre économie pour presque l’arrêter”, a déclaré la semaine dernière au Sénat le leader des minorités Chuck Schumer de New York. “Nous prévoyons presque certainement une récession.”

Les législateurs et la Maison Blanche ont conçu une série de phases pour sauver l’économie américaine. Voici un résumé de ce que chaque phase a été conçue pour faire.

Phase un

Les législateurs se sont initialement concentrés sur le financement des efforts de santé publique aux États-Unis. pour lutter contre le coronavirus, approuvant un paquet de 8,3 milliards de dollars plus tôt ce mois-ci.

Trump a demandé au Congrès un peu plus de 2 milliards de dollars de fonds, avec un plan pour financer 535 millions de dollars de cette demande en réaffectant les fonds inutilisés alloués à la lutte contre Ebola.

Les démocrates ont rejeté ce plan et ont finalement négocié avec la Maison Blanche un projet de loi qui comprenait 3 milliards de dollars pour le développement du vaccin contre le coronavirus et 1 milliard de dollars pour les efforts d’aide internationale des États-Unis pour lutter contre le virus. Trump a signé ce projet de loi le 6 mars.

Phase deux

La Chambre des représentants, largement démocratique, a dirigé la négociation du premier projet de loi avec le secrétaire au Trésor, Steve Mnuchin, pour faire face aux effets économiques dévastateurs de la crise.

Le Sénat a approuvé la “phase deux” du projet de loi la semaine dernière par un vote de 90 voix contre 8. Le projet de loi propose gratuitement le test COVID-19, une extension des prestations de chômage pour répondre aux besoins des travailleurs qui pourraient être licenciés en raison de la crise, ainsi que des congés de maladie payés pour les travailleurs de certaines entreprises américaines. .

Phase trois

Le Sénat prend l’initiative de travailler avec la Maison Blanche pour élaborer un plan de relance économique massif qui pourrait coûter près de 2 billions de dollars.

Le Département du Trésor a proposé le dépôt direct de 1 200 $ à des centaines de millions d’Américains, en fonction de la taille de la famille et du revenu, en avril.

Dans le cadre de ce plan, le gouvernement américain il offrirait également des milliards de dollars de prêts aux petites entreprises au bord de la ruine financière au milieu de l’éloignement social et des quarantaines. Les républicains ont également proposé 75 milliards de dollars d’aide aux hôpitaux et aux prestataires de soins.

Mais les démocrates se sont dits préoccupés par le fait que le projet de loi enverra suffisamment d’argent aux hôpitaux et aux gouvernements des États et locaux. Ils soutiennent également que la législation ne fait pas assez pour aider les Américains de la classe basse et moyenne affectés par la crise, rejetant la proposition des républicains d’un fonds de 500 milliards de dollars contrôlé par le département du Trésor pour aider les industries les plus durement touchées.

Influence sur les républicains

Les démocrates ont une influence inattendue sur le Sénat à majorité républicaine après que Rand Paul du Kentucky est devenu le premier sénateur américain à tester positif pour le coronavirus. Son absence, ainsi que les mesures d’auto-quarantaine des sénateurs de l’Utah Mike Lee et Mitt Romney, signifie que McConnell doit avoir des votes démocrates pour adopter la mesure.

Les démocrates ont bloqué l’avance de la législation pour la deuxième fois dans le même nombre de jours lundi, incitant McConnell à accuser le parti adverse de politiser la crise en ajoutant des demandes indépendantes.

“Ce n’est pas une opportunité politique juteuse”, a déclaré McConnell au Sénat. “Il s’agit d’une urgence nationale.”

Les législateurs ont l’intention de passer ce nouveau cycle de soulagement économique d’ici la fin de cette semaine pour calmer un public inquiet. Mais une fois le projet de loi adopté au Sénat, il ira à la Chambre des représentants, où le président de la Chambre des représentants Nancy Pelosi et les démocrates de la Chambre des représentants rédigent leur propre version du projet de loi. loi sur l’aide financière.