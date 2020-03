Les Léonais se protègent contre le coronavirus, restent à la maison et utilisent des masques et des désinfectants

Les familles de la ville de León ont pris au sérieux les mesures préventives contre la pandémie de coronavirus. Certaines écoles privées ont annulé les cours en face à face jusqu’à nouvel ordre, tandis que les écoles publiques les maintiennent, bien que peu de fréquentation soit visible.

De nombreuses entreprises ont fermé leurs portes avant cette pandémie mondiale qui a fait plus de 15 000 morts et plus de 230 000 personnes infectées dans le monde. Des centaines de Léonais ont décidé de rester chez eux à titre préventif pour éviter plus d’infections.

Jusqu’aux premières heures de l’après-midi, les rues sont arides dans de nombreux secteurs de la ville universitaire, bien qu’aucun cas de personnes confirmé par le coronavirus n’ait encore été signalé dans la ville de León.

Préparé

Certains habitants de la ville se sont préparés ces derniers jours à l’urgence sanitaire. Par exemple, il est rapporté que les gens ont acheté des masques faciaux et des bouteilles de gel d’alcool pour faire face à cette maladie.

Le jeune Francisco Javier Bonilla a indiqué qu’il avait des masques à la maison et qu’il prenait toutes les mesures préventives à la maison avec sa famille. Les principales pharmacies consultées ne disposent plus de masques en raison de la forte demande de la population de León.