Les lettres de Valentín Carderera sont ajoutées au bas de la Bibliothèque nationale | Culture et divertissement

La Fondation des amis de la Bibliothèque nationale a acquis un lot de documents de l’artiste de Cáceres Valentín Carderera qui comprend 290 lettres appartenant à ses archives personnelles, correspondant au prix maximum de l’offre qui était de 3750 euros.

L’ensemble de lettres d’origine diverse comprend une grande archive épistolaire de lettres reçues et envoyées à divers artistes et collectionneurs d’Espagne et de l’étranger, correspondance entretenue par Carderera (Huesca, 1796 – Madrid, 1880) pour étendre sa collection d’art personnelle, rapports Ce vendredi, la Bibliothèque nationale dans une note.