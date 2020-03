Les lingettes désinfectantes font couler les toilettes et causent de graves problèmes de canalisation

Shaivi Shah livre un désinfectant aux sans-abri en Californie 0:29

(CNN) – Les lingettes désinfectantes aident les gens à combattre la propagation des germes au milieu de la pandémie de coronavirus.

Mais certains experts disent que les lingettes, éventuellement utilisées pour nettoyer les surfaces des maisons, font des ravages dans les égouts.

Parce que? Parce que les gens jettent des lingettes dans les toilettes, au lieu de les jeter.

Maintenant, les agences publiques à travers le pays exhortent les gens à jeter leurs lingettes à la poubelle, avertissant que ne pas le faire pourrait provoquer des blocages et endommager les systèmes d’égouts.

Les lingettes causent des problèmes d’égouts

Diverses installations en Californie ont déjà signalé des problèmes avec leurs systèmes d’égouts, a déclaré le Water Resources Control Board de l’État.

Selon les autorités de réglementation, de nombreuses villes de Californie utilisent des systèmes centralisés de collecte des eaux usées qui dépendent de la gravité et du débit d’eau pour déplacer les déchets. Le papier toilette se dissout dans ces systèmes, où les lingettes et les serviettes en papier ne se décomposent pas aussi facilement.

“Le déversement de lingettes, de serviettes en papier et de produits similaires dans les toilettes obstruera les égouts et provoquera des renforcements et des débordements dans les installations de traitement des eaux usées, créant un risque supplémentaire pour la santé publique au milieu de la pandémie de coronavirus”, a-t-il déclaré. le State Water Resources Control Board dans un communiqué.

Des avertissements d’État similaires ont été émis par d’autres agences d’État à travers le pays, notamment le district d’égouts régional du nord-est de l’Ohio, le ministère des Travaux publics de Lawrence au Massachusetts et le système d’eau de Charleston en Caroline du Sud.

Même les lingettes qui prétendent être jetables dans les toilettes ne sont pas sûres, selon les autorités

Une pénurie de papier hygiénique due à l’achat de panique pourrait signifier que les gens ont recours à des lingettes qu’ils prétendent être jetables dans les toilettes. Mais certains professionnels de l’eau avertissent que ces lingettes, ainsi que les lingettes désinfectantes en général, ne sont pas vraiment jetables dans les toilettes.

Les lingettes peuvent endommager les systèmes d’égouts et l’équipement, même si elles sont étiquetées «jetables dans les toilettes» ou «sans danger pour les fosses septiques», selon le Département de la protection de l’environnement de New York.

De nombreuses lingettes sont faites de matériaux synthétiques. Ces matériaux, lorsqu’ils sont combinés avec d’autres produits d’hygiène personnelle qui rincent et versent la graisse dans les égouts, créent ce que les travailleurs des déchets appellent des «fatbergs» dans les égouts.

«Lorsqu’un produit est étiqueté« jetable dans les toilettes », cela signifie généralement qu’il ne restera pas dans la cuvette des toilettes», indique le ministère sur son site Web. “Cela ne veut pas dire qu’il effacera définitivement les tuyaux ou se décomposera dans le système d’égout ou dans une station d’épuration.”

La Nonwoven Fabric Industry Association, une association commerciale mondiale qui comprend les principaux fabricants de lingettes jetables pour les toilettes, fait valoir que ces lingettes ne présentent pas de danger pour les réseaux d’égouts.

L’organisation a publié des lignes directrices en 2018 détaillant les critères auxquels les lingettes doivent répondre pour être étiquetées «jetables dans les toilettes». Si les lingettes réussissent le test, elles sont susceptibles d’atteindre les fosses septiques.

D’autres organisations ont des normes de téléchargement plus strictes. Selon l’International Water Services Flushability Group, une organisation représentant les professionnels de l’eau, les lingettes doivent répondre à trois critères principaux pour être considérées comme jetables dans les toilettes. Devraient:

Cassez rapidement en petits morceaux.

Ne flottez pas.

Ne contiennent que des ingrédients qui se dégradent facilement en milieu naturel.

Mais parce que les gens jettent souvent toutes sortes de lingettes dans les toilettes, il est difficile de déterminer si les «chasse d’eau» sont vraiment sûres.

Étant donné les préoccupations de nombreuses stations d’épuration des eaux usées en ce moment, il est probablement sage de tenir compte de ce conseil: protégez vos tuyaux. Ne jetez pas les lingettes dans les toilettes.

