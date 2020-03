Les livres que les célébrités recommandent de passer en quarantaine – . Miami (51)

Alors que le chanteur colombien Sebastián Yatra faisait sa deuxième lecture d’histoires pour enfants sur son compte Instagram ce vendredi, d’autres tels que Elvis Crespo, Gloria Trevi, De La Ghetto et Tito el Bambino ont révélé les livres qu’ils recommandent pour passer la quarantaine de la coronavirus.

“J’ai pris cette initiative pour lire des histoires pour enfants sur mon Instagram Live avant de me coucher tous les jours à 19h00 (heure de la Colombie) pour les enfants et pour toute la famille”, a déclaré Yatra dans une vidéo partagée.

L’artiste a assuré que cette activité est un moyen d’accompagner ses followers “dans ces moments”.

“Nous devons nous souvenir de ce qui est important dans la vie, c’est-à-dire la famille, et être ensemble. Nous allons rire, chanter et nous amuser beaucoup”, a-t-il ajouté.

Yatra, qui est mise en quarantaine chez elle à Medellín, après avoir passé une saison en Espagne, l’un des pays les plus touchés par le coronavirus, a été très active sur les réseaux sociaux, interagissant avec ses followers, partageant depuis ses moments d’angoisse face à la situation. à des messages inspirants, des blagues et des chansons.

Son initiative est similaire à celle menée par certains artistes hollywoodiens pour soutenir l’organisation Save The Children, qui fournit des repas aux populations les plus vulnérables des États-Unis.

“S’il vous plaît, restons à la maison pendant 15 jours, pour le bien des plus nécessiteux, des malades, des personnes âgées et des plus vulnérables du monde”, a déclaré l’artiste colombien.

Dirigés par les Américaines Jennifer Garner et Amy Adams, des artistes tels que Jamie Lee Curtis, Jenna Ortega, Lupita Nyong’o, Demi Lovato, Pink, Reese Witherspoon, Natalie Portman et d’autres ont lu des histoires pour enfants pour divertir les plus petits et leur rappeler vos fans à faire un don à l’organisation.

Les actrices Zoe Saldana et Eiza González ont lu leurs histoires en espagnol en honorant leurs racines latines.

Le chanteur Elvis Crespo a révélé sur Instagram qu’il était “heureux” que ce moment lui donne l’occasion de continuer d’avancer dans la lecture de “Don Quichotte” de Miguel de Cervantes, un livre qui assure qu’il a “capturé” et avec lequel sont venus pour identifier.

Comme il a reconnu que c’est un travail très long, bien que dans sa vidéo il soit venu enseigner la belle édition qu’il lit avec des illustrations de Salvador Dalí, il a suggéré à ceux qui préfèrent des lectures plus courtes “Les quatre accords” de l’auteur mexicain Don Miguel Ruiz et ” L’alchimiste “du Brésilien Paulo Coelho.

Pour sa part, la chanteuse mexicaine Gloria Trevi a révélé à Efe que le livre qu’elle recommande à quelqu’un qui veut profiter de la lecture est “Cent ans de solitude”.

“Ne pensez pas que ce soit de l’ironie, mais la vérité est un magnifique livre de Gabriel García Márquez, qui est l’un de mes écrivains préférés, et l’autre livre pourrait être” El Parfum “de Patrick Süskind”, a déclaré l’artiste.

Le reggaetonist De La Ghetto s’est également avéré être un lecteur assidu. Pour lui, “El Alquimista” de Coelho est un livre qui “devrait être dans la maison de chacun”, assurant: “il vous apprend à écouter votre cœur et à lutter pour vos rêves et tout le monde sait déjà que si quelque chose dans cette vie Je le suis, c’est un grand rêveur. “

Le deuxième livre qu’il a suggéré était “Inferno”, de l’écrivain américain Dan Brown et une partie de la série “Da Vinci Code”, qui “est plus de la science-fiction mais en même temps a une touche de réalité, plutôt de symbolisme”.

De leur côté, les chanteurs de musique urbaine portoricaine Tito el Bambino et Darkiel assurent que rien de mieux pour cette saison que de lire la Bible.

