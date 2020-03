Les magasins et supermarchés du sud de la Floride prennent des mesures contre le coronavirus – Telemundo Miami (51)

“Je n’ai pas le temps parce que je travaille donc je vais voir un film aujourd’hui.” a déclaré Jefferson, un visiteur du Dolphin Mall qui n’avait pas peur d’aller au centre commercial.

Comme Jefferson, ce samedi, des centaines de touristes et de résidents ont profité de l’occasion pour visiter le centre commercial populaire Dolphin Mall en toute normalité.

Ivanco, un touriste chilien justifie sa visite de la manière suivante:

“Nous allons faire les derniers achats car nous partons à 10h”.

Vendredi, les responsables du centre commercial ont annoncé qu’une personne infectée par COVID-19 avait visité leurs installations dimanche dernier mais que des mesures de nettoyage extrêmes avaient été prises. Néanmoins, le flux d’acheteurs n’a pas été affecté, bien que la préoccupation soit latente.

“Vous devez vraiment vous inquiéter parce que c’est une pandémie, si vous devez vous inquiéter et que vous devez prendre des mesures d’hygiène”, a déclaré Vivian, qui est allée faire du shopping au Dolphin Mall.

«J’ai un peu peur d’être dans un endroit clos où tant de gens toussent, on ne sait jamais», explique Jefferson, un résident du sud de la Floride.

Mais le grand impact de la propagation du nouveau coronavirus a atteint les supermarchés où, curieusement, le produit qui a souffert d’une pénurie dramatique ces jours-ci est le papier toilette.

Carlos Nicoloplas, acheteur, souligne qu’il “craint qu’en raison du désespoir du plus grand nombre de la population, ceux d’entre nous qui ne sont pas désespérés soient touchés”.

“Je vois un peu extrême que les étagères sont vides, des choses d’hygiène comme du papier toilette, je le vois un peu extrême”, explique Vivian, une autre requête de Telemundo 51.

Publix a annoncé par un communiqué qu’elle fermerait ses magasins et pharmacies à travers le pays ce samedi à partir de 8 heures du soir afin de désinfecter et d’effectuer un nettoyage en profondeur et également de pouvoir réapprovisionner les produits.

Un plus grand nombre de stations de désinfection des mains ont également été installées dans le Dolphin Mall pour limiter la propagation du nouveau coronavirus parmi ses clients, et tous les événements de masse ont été suspendus jusqu’à fin mars, a indiqué l’administration du site.

Le centre commercial a également annoncé que l’aire de jeux sera fermée et que la capacité des places assises dans l’aire de restauration sera réduite.

.