Les maires de Campo de Gibraltar demandent de la fluidité à La Verja et plus d’emplois | La politique

Les maires des municipalités du Campo de Gibraltar ce vendredi se sont rendus au ministère des Affaires étrangères pour faire part de leurs inquiétudes et inquiétudes quant aux futures relations avec Gibraltar, dont la fluidité du passage de la porte et la réalisation d’une “prospérité partagée” dans la zone.

Les huit maires, accompagnés du président du Conseil provincial, du président du Commonwealth, du sous-délégué du Conseil et du coordinateur de l’administration d’État ont rencontré la ministre Arancha González Laya et son équipe pour présenter leurs craintes et leurs propositions .