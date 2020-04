Les managers, “dépassés” par Erte, les PME et les indépendants | Couverture

Mercedes Ruiz, experte en fiscalité et en gestion du travail, demande aux responsables politiques et à l’administration d’écouter son secteur, qui propose son expérience dans la gestion des PME et des indépendants pour contribuer au pacte de reconstruction économique qui, selon elle, sera indispensable pour le grave crise imminente.

Ruiz, secrétaire adjoint du Collège des directeurs administratifs de Cantabrie, est copropriétaire depuis six ans d’une agence dans la municipalité cantabrique de Bezana.

Elle dit à Efe qu’elle et ses collègues sont “débordés”, avec des “jours de marathon”, dans leur cas de dix heures par jour avec un ordinateur portable en remorque, pour faire face à l’avalanche de travail qui les a frappés au cours des deux derniers mois .

Le plus que ces professionnels supposent à la fin de chaque trimestre, en raison des paiements d’impôts, est maintenant rejoint par plus de 400 000 dossiers de réglementation du travail temporaire qui sont traités dans toute l’Espagne en raison de la crise causée par le coronavirus et, pour couronner le tout, le début de la campagne de revenu, qui dans des circonstances normales est l’un de ses pics de travail.

Pour compliquer ce déluge, l’Administration élabore une multitude de décrets qui concernent les principaux clients des dirigeants, PME, entreprises et indépendants, qui parfois “se modifient même les uns les autres”, ce qui engendre une “insécurité juridique”.

“C’est fou. Vous constatez qu’ils disent d’abord une chose puis une autre, et avec des décrets publiés tard le soir au Journal officiel, que vous devez étudier et interpréter, car parfois ils ne sont pas clairs”, Regrette Mercedes Ruiz.

Un autre des “chevaux de bataille” est “les délais diaboliques”, prévient ce responsable, qui considère que le système espagnol a “un problème” de bureaucratie excessive et “de rétrécissement”.

“Il doit s’adapter au 21ème siècle. Maintenant tout est délais, délais et délais et nous devons jongler”, regrette-t-il; dans son cas, ces «jeux de jonglerie» se sont traduits par de nombreuses heures au téléphone et sur l’écran de l’ordinateur et ayant dû travailler jusqu’aux vacances de Pâques.

Ce qu’il demande aussi, c’est que les décideurs politiques et les hauts fonctionnaires écoutent les professionnels du secteur, qui proposent leur expérience dans la gestion des PME et des indépendants “pour contribuer au pacte de reconstruction économique” qui devra s’articuler face à une crise autre que celle des 2008 “et bien pire”.

Mercedes Ruiz souligne également que dans cette situation due au coronavirus, les agences ont en fait été “obligées” de faire le travail du SEPES (Service Public de l’Emploi de l’Etat), puisqu’elles traitent les prestations des salariés de leurs clients qui sont chez ERTE. “Et surtout pressé, ce qui ne nous a donné que cinq jours”, se plaint-il.

Le fardeau augmente avec le début de la campagne de revenus, car beaucoup de gens appellent également leurs managers “encouragés par la publicité institutionnelle qui indique qu’elle va être rendue rapidement”.

Bien qu’il y ait des clients à qui on a demandé un peu de patience pour aller de l’avant avec l’urgence, qui sont maintenant l’ERTE, ce gestionnaire essaie de prendre au moins quelques heures par jour pour avancer dans les comptes de résultats afin que plus tard “Ne pas tout empiler.”

Mercedes Ruiz clarifie également certaines questions liées à l’ERTE et à la situation des personnes touchées et souligne que la grande majorité des travailleurs ne recevront la prestation correspondant aux deux mois précédents qu’en mai car “c’est ce qu’il faut pour la traiter”.

“Une chose est ce qui est dit dans un slogan et dans les conférences de presse et une autre ce qui est inclus dans le règlement et dans le BOE”, souligne-t-il, avant de demander à nouveau à l’administration d’accepter les conseils des managers qui sont ” le lien entre la PME et les indépendants et le Trésor et la sécurité sociale “.

Il estime également qu’une fois la crise sanitaire terminée, de nombreux établissements ne rouvriront pas et un grand nombre de travailleurs indépendants ne relèveront plus les aveugles.

Et il y aura ERTE de ceux qui ont été soulevés pour une cause plus grande qui conduira à ERE et des licenciements abusifs. La situation de nombreux petits entrepreneurs, comme indiqué, est “angoissante” et l’aide est lente à arriver ou implique des conditions “extrêmes” pour les recevoir. “C’est la bureaucratie”, critique-t-il.

Pilar Palazuelos