Les marchés sont effrayés après l’augmentation des cas de coronavirus en dehors de la Chine

Le dollar est à son plus haut niveau face au peso mexicain en près de 11 semaines, tandis que le Dow Jones connaît sa pire journée depuis plus de deux ans.

Ce lundi, le dollar américain a de nouveau augmenté au niveau de 19 pesos, ce qui n’était pas arrivé depuis décembre dernier, tandis que la Bourse mexicaine a connu sa deuxième pire chute jusqu’à présent cette année.

Les revers se sont produits dans un contexte de préoccupation croissante du marché concernant une augmentation des nouvelles infections à coronavirus en dehors de la Chine.

Le dollar de gros était de 19,0700 pesos à la clôture, ce qui signifie une dépréciation de 1,09% pour la monnaie nationale, selon les données de Banco de México.

Il s’agit du plus haut niveau du dollar depuis le 11 décembre, date à laquelle la monnaie était proche à 19,1460 pesos.

Entre-temps, la Bourse mexicaine a perdu 2,22% pour s’établir à 43 805,69 points, ce qui représente sa deuxième pire baisse à ce jour cette année (le 27 janvier, elle a baissé de 2,23%).

Dow Jones, avec la pire journée de plus de deux ans

La Bourse de New York a clôturé avec une forte baisse.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 3,56% à 27 960,80 points. L’indice vedette de la Bourse de New York a connu sa pire journée depuis plus de deux ans et était inférieur à son niveau début 2020.

Parallèlement, le Nasdaq technologique a cédé 3,71% à 9 221,28 unités et le S&P 500, des 500 plus grandes sociétés de Wall Street, a perdu 3,35% à 3 225,89.

La Bourse de New York s’est effondrée à l’ouverture et a fermé ses portes en raison des craintes des investisseurs d’un ralentissement à long terme de l’économie mondiale en raison de la forte augmentation des coronavirus touchés à l’extérieur de la Chine.

«Comme pour chaque épidémie, le marché s’intéresse à sa durée et à son orientation. Ce qui a retenu l’attention du marché depuis le week-end, c’est que le virus se propage, qu’il migre », a expliqué Quincy Krosby de Prudential.

Ainsi, les courtiers ont cherché à éviter le risque de titres plus volatils comme les actions, à se repositionner dans des actifs plus stables comme les obligations et l’or.

Le taux des bons du Trésor américain à 10 ans, qui baisse lorsque le prix des obligations à plus forte demande augmente, baisse de 1 370%, contre 1,47% à la clôture de vendredi.

L’or a augmenté de plus de 1% et a atteint un maximum en 2013, à 1 660,81 $ l’once.

Wall Street avait déjà fermé en rouge vendredi, affectée par les incertitudes qui persistent autour de l’épidémie et certains indicateurs décevants sur l’économie américaine. Au cours de la semaine dernière, le Dow Jones a perdu 1,4% et le Nasdaq 1,6%.

Baisse généralisée sur tous les marchés

A la Bourse de Londres, le principal indice boursier, le FTSE, a perdu 3,34%, le CAC 40 de la Bourse de Paris a cédé 3,94%, celui de Francfort est resté 4,01%, l’Ibex 35 de Madrid a chuté de 4,07% et le Le FTSE Mib de Milan s’est effondré de 5,3%.

Dans le sac de céréales de Chicago, toutes les céréales ont chuté sur un marché “fragilisé par les craintes concernant l’économie mondiale, lorsque la Chine semble avoir réussi à stopper l’épidémie mais (la maladie) se propage dans d’autres pays”, a expliqué Brian. Hoops, de MidWest Market Solutions.

Le pétrole a également chuté. Le baril WTI pour livraison en avril a rapporté 3,7% à 51,42 $ aux États-Unis. Et le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril a donné 3,8% à 56,30 dollars à Londres.

Propagation épidémique

Deux mois après l’apparition du nouveau coronavirus dans le centre de la Chine, cinq pays ont annoncé lundi leurs premiers cas de contamination: Afghanistan, Bareim, Koweït, Irak et Oman, qui ont décidé de suspendre leurs vols avec l’Iran. Dans le monde, le nombre de décès est proche de 2 700 et celui de la contagion de 80 000.

Les organisations internationales craignent l’augmentation du nombre de nouveaux cas de coronavirus à l’extérieur de la Chine, en particulier en Corée du Sud, en Iran et en Italie.

“La racine du problème est la peur naissante que la paralysie qui frappe l’économie chinoise ait des conséquences à l’extérieur (du pays asiatique), ce qui porterait un nouveau coup à la croissance mondiale, aux bénéfices des entreprises et aux perspectives économiques” en général », A déclaré Patrick O’Hare de Briefing.

Interrogé dans la chaîne d’information financière de la CNBC, le millionnaire américain Warren Buffett a relativisé les préoccupations concernant l’impact à long terme du coronavirus.

“Je ne pense pas que cela devrait affecter ce qui se passe en bourse, mais pour l’espèce humaine, quand il y a une pandémie, c’est effrayant”, a déclaré le numéro un de Berkshire Hathaway, qui a réitéré sa politique d’achat à long terme. “Nous estimons que les perspectives à 20 ou 30 ans ne seront pas modifiées par le coronavirus”, a-t-il déclaré.

L’Italie, qui fait déjà six morts, est devenue le premier pays d’Europe à établir un cordon sanitaire autour d’une dizaine de villes du nord du pays.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé aujourd’hui à se préparer à une “éventuelle pandémie” et a qualifié “très inquiétante” l’augmentation soudaine de nouveaux cas hors de Chine.

Avec des informations de l’. et Investing.com

