Les masques servent-ils à nous protéger du coronavirus? | EFE vérifie

Les masques ont été vendus dans les pharmacies espagnoles, notamment suite à l’arrivée du coronavirus dans notre pays. Beaucoup pensent qu’ils seront mieux protégés contre le virus, mais pouvons-nous vraiment éviter la contagion si nous les utilisons?

Les masques ne sont pas infaillibles, à eux seuls, contre les virus car ils n’isolent pas complètement la personne du contact avec l’extérieur, bien que certains puissent être très efficaces contre le coronavirus.

Alors que les autorités sanitaires insistent sur le fait que l’utilisation de ce matériel médical est “irrationnelle”, “inutile” et même irresponsable pour la pénurie qu’il provoque, de nombreux citoyens continuent de remettre en cause cette affirmation.

“S’ils disent que les masques ne sont pas utilisés pour se protéger du coronavirus et ne devraient être utilisés que par des personnes infectées afin de ne pas contaminer les autres, pourquoi les portent-ils? Bruce Aylward, responsable de l’OMS à Wuhan, de rendre compte de l’évolution de la maladie? “, demande un analyste et présentateur espagnol sur Twitter.

Le chef de la mission de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en Chine portait le masque en papier typique lors d’une conférence de presse sur COVID-19 à Pékin lundi dernier, et malgré le fait que l’institution ne recommande son utilisation à titre prophylactique lorsque vous êtes malade ou à titre préventif avec d’autres mesures d’hygiène.

“Les personnes qui ne présentent pas de symptômes respiratoires n’ont pas besoin de porter de masques car il n’a pas été démontré qu’elles protègent les personnes qui ne sont pas malades. Cependant, elles peuvent être utilisées dans certains pays où cette coutume a été installée”, conseille l’OMS.

Quelle est son efficacité?

Bien qu’aucun type de masque ne représente une barrière totalement insurmontable aux infections, certains offrent plus de protection que d’autres, explique le vice-président de l’Association médicale de Madrid à l’EFE, Bethlehem Padilla.

D’une part, il y a ceux qui sont couramment utilisés dans la salle d’opération: ce sont ceux qui apparaissent dans la plupart des photos des pays touchés par le coronavirus et sont faits de papier mince, un matériau qui filtre à peine l’air et peut être facilement transféré par virus porteur de particules.

Son objectif est d’empêcher la transmission d’agents infectieux par la personne qui les porte. En fait, ils sont conçus de l’intérieur pour empêcher la propagation des micro-organismes présents dans la bouche, le nez ou la gorge.

Les masques chirurgicaux protègent ainsi le patient qui subit une intervention chirurgicale, bien qu’ils soient également utiles au chirurgien contre d’éventuelles projections de liquide ou de sang par le patient opéré.

Mais il existe d’autres masques plus professionnels, avec un filtre à particules, qui pourraient être efficaces contre le coronavirus.

Contrairement aux chirurgiens, ils sont conçus de l’extérieur vers l’intérieur pour protéger ceux qui les portent contre l’inhalation de contaminants environnementaux.

«Ils sont recommandés pour le personnel de santé, en contact avec des patients atteints de maladies graves comme la tuberculose», explique Padilla.

Il existe deux types de masques de protection individuelle, comme il l’explique María Luisa Hermosa, du Collège des Pharmaciens de Séville: l ‘”autofiltration pour particules ou aérosols”, qui peut porter des vannes avec filtres et avoir plusieurs taux de protection (FFP1, FFP2 ou FFP3, selon la réglementation européenne); et ceux indiqués pour les gaz et les vapeurs.

L’OMS recommande l’utilisation de masques avec un niveau de filtration d’au moins FFP2 (ou N95, selon la réglementation américaine) pour les procédures d’isolement ou avec génération éventuelle d’aérosols infectieux (tuberculose, rougeole, varicelle, SRAS …).

Leurs respirateurs ont une efficacité de filtration d’au moins 95% pour les particules de 0,3 microns de diamètre, ils seraient donc efficaces contre le nouveau coronavirus, qui “se transmet principalement par des gouttes respiratoires de plus de 5 microns”, selon le ministère de la Santé.

Quand devrions-nous porter des masques?

L’OMS conseille d’utiliser un masque en cas de symptômes respiratoires, de toux ou d’éternuements, si l’on pense que COVID-19 a été contracté avec des symptômes légers ou si vous prenez soin d’une personne qui pourrait être infectée.

“L’utilisation d’un masque clinique est l’une des mesures prophylactiques visant à limiter la propagation de certaines maladies respiratoires, y compris l’infection d’ici 2019-nCov, dans les zones touchées”, admet l’OMS dans son document avec des conseils sur l’utilisation de ce matériel clinique avant l’apparition du nouveau coronavirus.

Cependant, il prévient qu ‘”un masque ne fournit pas à lui seul une protection suffisante et d’autres précautions tout aussi importantes doivent être prises”, une hygiène des mains fondamentalement bonne et l’utilisation de désinfectants.

Les personnes qui ne sont pas malades n’ont pas besoin de porter de masques car il n’y a aucune preuve qu’elles vont les protéger, et celles qui ont des symptômes respiratoires et les professionnels de la santé qui traitent des patients atteints de coronavirus devraient les utiliser. Plus précisément, l’OMS recommande aux médecins de porter des masques avec un filtre à particules équivalent au FFP2.

Peuvent-ils être réutilisés?

Les masques à usage unique, tels que les masques cliniques plats et les filtres jetables, ne doivent pas être réutilisés.

Dans le reste des cas, ils doivent être changés lorsqu’ils sont mouillés.

Le masque doit toujours être retiré sans toucher le devant, qui pourrait être contaminé, puis se laver les mains.

