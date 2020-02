Les médecins de Hong Kong demandent à Lam de fermer la frontière avec la Chine à cause du virus | Couverture

Un millier d’agents de santé de Hong Kong ont entamé une grève aujourd’hui pour tenter de forcer le gouvernement local à fermer la frontière avec la Chine continentale et à empêcher l’augmentation des cas de coronavirus, qui a fait au moins 361 morts dans le pays asiatique.

La manifestation, mettant en vedette des médecins et des infirmières et qui durera jusqu’à vendredi, reflète les craintes de la ville semi-autonome, qui a un système de santé relativement sûr et abordable, et qui a traité de nombreux Chinois qui sont allés en excolonie britannique pendant des années. accoucher ou recevoir un traitement médical.