Les médecins du Chiapas travaillent sous la protestation en pleine pandémie

“S’ils ne veulent pas se conformer, cela signifie qu’ils n’ont étudié que pour remplir un espace, pour gagner une laine qu’ils peuvent gagner en vendant de meilleurs tacos”, a déclaré le secrétaire d’État à la Santé.

Par Ángeles Mariscal

Chiapas. Les médecins et les infirmières du Chiapas ont de nouveau dénoncé qu’ils continuent de travailler sans équipement et fournitures qui leur permettent de soigner les personnes présentant des symptômes de Covid-19. Ce dimanche, ils ont annoncé qu’ils travailleraient sous protestation.

La manifestation des médecins et des infirmières est intervenue après qu’un patient présentant des symptômes de coronavirus est arrivé à l’hôpital Gilberto Gómez Maza, le plus grand hôpital public de la capitale de l’État, vendredi dernier.

Le patient a été traité, même si un seul médecin avait un équipement de protection individuelle -un masque et un couvre-bouche-, qu’il avait acheté de son propre chef. Le patient est décédé en quelques heures. Jusqu’à présent, il n’a pas été déterminé s’il était infecté.

Le personnel médical qui l’a soigné a rapporté que le vieil homme est arrivé aux urgences de l’hôpital, avec toux, température supérieure à 38 et avec problèmes respiratoires. De quatre jours auparavant, il avait une température qui atteignait 41 degrés, comme l’a reconnu la famille. Compte tenu des symptômes, les médecins ont activé le protocole pour un patient soupçonné de Covid-19.

Ce n’est qu’à la mort du patient que le personnel de santé a du ruban jaune aux endroits où il se trouvait pour indiquer qu’il s’agissait d’un lieu d’infection possible et qu’il fallait le nettoyer.

Ils ont expliqué que l’équipe de protection est affectée à des cliniques spéciales où les personnes infectées seront traitées, mais que des patients potentiellement malades continuent d’arriver dans les hôpitaux publics, et c’est leur premier contact avec le personnel médical.

En réponse à la plainte du personnel hospitalier, le Secrétaire de la Santé, José Manuel Cruz Castellanos, il les a réprimandés lors d’une conférence de presse. Il a dit que s’ils avaient peur ou étaient “fous” de la pandémie de coronavirus, il leur a suggéré de mieux vendre les tacos.

«Le désespoir dans lequel tombent souvent les médecins ou les infirmières est compréhensible. La seule chose qui n’est pas comprise, c’est que si nous sommes du personnel de santé, pourquoi sommes-nous si contrariés? Mais il y a tout, il y a du personnel de santé qui vient de faire face à cette pandémie, et il y en a qui deviennent irresponsables parce qu’un patient vient à l’hôpital. Je ce que je leur dis: calmez-vous, car ce n’était pas l’enseignement de l’école (…) Et s’ils ne veulent pas se conformer, cela signifie qu’ils n’ont étudié que pour remplir un espace, pour gagner une laine qui vous pouvez le gagner en vendant de meilleurs tacos, et fait mieux que devant un patient, quand j’ai peur d’un malade. Je ne peux donc pas m’appeler médecin, ni m’appeler infirmière », a déclaré le responsable de la santé publique du Chiapas.

En réponse, le personnel médical a exigé par le biais de leurs comptes sur les réseaux sociaux que “arrêter immédiatement la campagne de menaces publiques lancée contre les médecins», Ainsi que l’utilisation de phrases désobligeantes et de menaces judiciaires.

Ce que le personnel demande, c’est un environnement de travail avec les fournitures et l’équipement nécessaires, et non un “environnement héroïque”, où le risque de contagion est élevé pour le personnel qu’il sert. Par la suite, ils ont placé des bâches où ils indiquent qu’ils continueront de travailler sous protestation.

Dans un autre hôpital, l’hôpital pour femmes de San Cristóbal de las Casas, qui s’occupe principalement de la population indigène, des médecins et des infirmières, a montré, comme il l’avait fait il y a deux semaines, qu’ils continuent sans équipement et ne travaillent qu’avec des protège-dents conventionnels, avec des peignoirs en coton, et avec costumes faits de sacs en plastique.

Dans une courte vidéo qu’ils ont enregistrée, ils ont dit que ils ont une vocation, mais ils n’ont pas de protection.

Ils ont demandé à la population de rester à la maison pour éviter de nouvelles infections. Et c’est que dans les municipalités de San Juan Chamula, San Juan Cancúc et Venustiano Carranza, situées dans cette région, le week-end Ils ont célébré les fêtes religieuses avec plus de 2 000 personnes rassemblées sur les places publiques des municipalités.

Au Chiapas, le nombre officiel d’infections est de 44 officiellement, et 3 trois personnes sont décédées du nouveau virus.