Les médecins rappellent que le soi-disant «choc pédiatrique» est «très rare»

Les conversations des pères et des mères brûlent d’informations internes de l’Association espagnole de pédiatrie (AEP) qui alertentun syndrome de l’enfant caractérisé par une image inhabituelle de douleur abdominale, accompagnée de diarrhée ou de vomissements et pas nécessairement de fièvre. Les patients, également les adolescents, peuvent évoluer en quelques heuresvers le «choc», avec tachycardie et hypotension.

Pendant environ deux semaines, les services d’urgence ont détecté plusieurs de ces cas de garçons et de filles (y compris des adolescents). La plupart d’entre eux sont déjà dans leurs maisons et ils vont bien, bien queil y en a qui ont demandé une hospitalisation (dans l’Enfant Jésus de Madrid il y a plusieurs patients). Il y en a qui ont passé le test de lacoronaviruset d’autres non.

Face à la panique déchaînée parmi les parents, l’AEP a lancé un appel sérieux au calme et a rappelé quec’est un tableau clinique “très peu fréquent”dont peu de cas ont été décrits en Espagne et dont il existe un “traitement connu”. Aussi, pour l’instant,il n’y a pas suffisamment de preuves scientifiques pour lier ce syndrome à la nouvelle maladie de Covid-19. Dans tous les cas, les médecins se souviennent que le coronavirus qui sévit sur la planète est nouveau et peut donc avoir des comportements inattendus.

Insistant sur le calme, les professionnels de l’AEP se souviennent une fois de plus que, dans la plupart des cas, la nouvelle maladie du covid-19 “est bénigne” chez les mineurs.

L’alerte lancée par l’AEP est une communication interne et professionnelle destinée exclusivement aux soins de santé(pas au grand public). Cependant, il a circulé comme une traînée de poudre sur WhatsApp. Face à la panique paternelle déchaînée, l’AEP a rendu public un communiqué rappelant la rareté du syndrome. L’alerte interne préalable “est le moyen d’informer rapidement tous les pédiatres, qu’ils soient en première ligne de soins, les pédiatres de soins primaires et les urgences hospitalières. Ce type de communication constitue une procédure commune dans le cadre de maladies infectieuses. Cette connaissance permet un diagnostic précoce et suspect des pathologies qui nécessitent une intervention immédiate », rappelle des sources de l’AEP.

Cette pathologie,enregistré chez des enfants sans maladie antérieure, il a également été détecté au Royaume-Uni et en Italieet a mis les autorités sanitaires en alerte. Le ministre britannique de la Santé, Matt Hancock, a confirmé mardi la mort de plusieurs enfants touchés par ce syndrome.

À la fois positifs et négatifs de Covid-19

L’AEP a également des preuves que le syndrome affecteLes enfants qui ont été testés positifs et les enfants qui ont été testés négatifs. En ce sens, la note souligne que “des douleurs abdominales et des symptômes gastro-intestinaux ont été associés à une inflammation cardiaque (myocardite) et ont été observés chez certains enfants avec une PCR positive pour le SRAS-CoV2 et également avec une PCR négative. Chez certains de ces patients la PCR négative a détecté une sérologie positive du SARS-CoV2 “.

Et conclut que “bien queon ne sait pas s’il ne s’agit que d’une association temporaire, ces cas ont été décrits en Italie, au Royaume-Uni, en France et en Belgique au moins, raison pour laquelle les pédiatres de ces pays sont avertis. “Et il demande aux pédiatres que” lorsque certains de ces symptômes apparaissent, il est recommandé d’avoir un indice élevé de suspicion, surveiller la fréquence cardiaque et la pression artérielle et évaluer la référence urgente à un hôpital voisin. “

Appel au calme de l’AEP

Dans cette ligne, le médecinCristina Calvo, de l’hôpital La Paz de Madrid, souligne que les pédiatres en soins primaires sont déjà prévenusd’agir rapidement et a souligné que bien qu’il s’agisse d’un syndrome “extrêmement rare et peu fréquent”, “il a connu un traitement”. Calvo a insisté sur le fait que ce syndrome a coïncidé dans le temps avec Covid-19 mais “il n’est pas clair s’il a une relation causale”.

Simon: “Il n’y a pas assez d’informations”

À ce sujet a été prononcéFernando Simónlors de la conférence de presse quotidienne sur l’évolution du coronavirus. Le directeur du Centre de coordination des alertes et des urgences sanitaires a indiqué que “il n’y a pas assez d’informations“que les cas pédiatriques de choc chez les enfants sont liés à la maladie de Covid-19.

Simon dit que maintenant “il est difficile d’associer le syndrome de Kawasaki chez les enfants à Covid-19”. Vidéo: Agence ATLAS.

L’avis de Simón est conforme à ce que soutient l’AEP, qui insiste sur le fait que “pour le moment il n’a pas été établi” si les cas de choc pédiatrique chez les enfants observés “sont une coïncidence dans le temps avec le pandémie ou a une sorte de relation causale. “

