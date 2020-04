Les médecins recommandent l’utilisation de masques en tissu pour une éventuelle contagion de personnes asymptomatiques qui peuvent transmettre le covid-19

De nouvelles recherches indiquent qu’un bon nombre de personnes peuvent avoir le coronavirus et être asymptomatiques, ce qui signifie qu’elles peuvent le propager et surtout, si elles interagissent étroitement avec les autres, par conséquent, l’utilisation de masques en tissu dans les lieux publics est recommandée. , où la distanciation sociale est difficile à maintenir, comme les supermarchés et les pharmacies, et en mettant l’accent sur les zones où la transmission communautaire est importante, ont confirmé des spécialistes du Center for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis.

Cependant, le CDC prévient qu’il est important de respecter la distance d’au moins un mètre et demi entre les personnes, comme une action clé pour ralentir la propagation du virus, qui a infecté plus d’un million de personnes dans le monde et jusqu’à ce samedi 4 April avait tué plus de 60 000 personnes.

Au Nicaragua, le pneumologue Jorge Iván Miranda, a expliqué que face à l’incertitude de la véritable situation de contagion, les mesures de prévention devraient être extrêmes, et la population devrait supposer qu’il existe une transmission communautaire, bien qu’elle ne puisse pas encore être démontrée, par conséquent, si elle est Il est recommandé de porter des masques en tissu.

Lisez aussi: Images | Le régime d’Ortega envoie des policiers protégés par des masques dans les rues

Selon diverses expériences qui ont été menées, il a été constaté que le masque en tissu laisse passer les particules, mais il vaut mieux que de ne porter aucun type de protection, a expliqué le spécialiste. Le masque recommandé est le masque chirurgical, qui ne laisse pas passer plus de 60 pour cent des particules, mais comme il n’en a pas, les masques faits maison sont une option.

Il ne remplace pas le lavage des mains, mais il aide

Cependant, le spécialiste prévient qu ‘”il n’est pas justifié d’aller dans la rue avec un masque car cela vous protégera”, mais c’est une mesure pour les personnes qui doivent sortir car il n’y a pas d’autre option, et doivent se rendre à un rendez-vous médical, à l’hôpital, à la pharmacie, au marché ou au supermarché. L’utilisation du masque ne remplace aucune des mesures réglementaires pour empêcher la propagation du virus, telles que le lavage constant des mains, l’éloignement social et le maintien à la maison, disent les experts.

Ce samedi, le président du Salvador, Nayib Bukele, a déclaré via son compte Twitter que l’utilisation d’un masque était recommandée à l’ensemble de la population, pas seulement aux malades ou aux agents de santé. «Tout le monde porte autant que possible des masques. Le gouvernement acquiert 10 millions de masques supplémentaires “, a-t-il ajouté.

Lisez aussi: Les embouchures en tissu sont-elles sûres et peuvent-elles être réutilisées? Voici ce que dit un épidémiologiste

Comment retirer le masque?

Le pneumologue recommande que la technique pour mettre le masque de tout type, y compris ceux en tissu, soit de ne pas toucher la partie externe pour une raison quelconque, et de le tenir par les élastiques pour l’enfiler et l’enlever. Cela n’aide pas si une personne l’utilise en marchant dans la rue et ensuite, en la retirant, la touche avec ses mains et pire s’il ne se lave pas les mains, prévient-il.

L’infectologue Carlos Quant explique que le maximum qu’un masque puisse être utilisé est de quatre heures, même s’il est fabriqué à domicile, comme ceux vendus sur les marchés ou aux arrêts de bus; cependant, si le masque facial s’est mouillé avant ce moment, il doit être retiré, c’est-à-dire qu’il doit être changé si nécessaire. C’est pourquoi il recommande que les gens portent plusieurs masques avec eux car on ne fait pas grand-chose.

“Le CDC préconise également l’utilisation de masques en tissu pour ralentir la propagation du virus et aider à empêcher les personnes qui pourraient l’avoir et ne pas le savoir de transmettre le virus à d’autres. Les masques en tissu fabriqués à partir d’articles ménagers ou fabriqués à partir de matériaux bon marché peuvent être utilisés comme mesure de santé publique volontaire supplémentaire », explique un article publié sur son site Web.

Cela peut vous intéresser: c’est la nouvelle façon dont les couturières et les tailleurs ont trouvé un revenu

Puis-je laver les masques?

Les deux médecins soulignent que s’il n’y a pas de masques de type chirurgical, ceux en tissu sont une option pour se protéger contre la pandémie, et ils peuvent être lavés avec du savon et de l’eau, ou ils peuvent être jetés; pour ces derniers, ils doivent d’abord être mis en place. un sac en plastique, a indiqué l’infectologue. Le médecin de Miranda a également déclaré que dans le cas du masque de type N95, ils pouvaient également être lavés et réutilisés.

Les masques chirurgicaux et les respirateurs N-95, qui sont des fournitures essentielles, devraient continuer d’être réservés aux travailleurs de la santé et aux autres membres du personnel d’intervention médicale, comme recommandé par le CDC.