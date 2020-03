Les meilleures offres alimentaires de mars, des beignets gratuits aux margaritas au Chili à prix réduit – .

Nous sommes tous bombardés de mauvaises nouvelles en ce moment grâce à la propagation continue du coronavirus, mais les restaurants intensifient leurs efforts pour que les gens se sentent un peu mieux ce mois-ci en offrant des tonnes d’offres alimentaires gratuites et des réductions et promotions à durée limitée.

De nombreuses offres sont disponibles ce mois-ci, dont certaines nécessitent que vous soyez membre fidèle ou que vous utilisiez une application, tandis que d’autres visent spécifiquement Pi Day samedi.

Ne semble-t-il pas qu’il y a eu une pénurie de bonnes nouvelles récemment, avec une pandémie mondiale incitant tout le monde à se courber, à se laver les mains un million de fois par jour et à rester collé à nos téléphones pour voir quelles nouvelles mauvaises nouvelles le coronavirus épidémie apporte?

Bien sûr, tout cela ne change pas le fait que nous devons tous répondre à l’un de nos besoins les plus élémentaires chaque jour – et, heureusement, un certain nombre de restaurants intensifient leurs efforts pour offrir de grandes quantités de nourriture gratuite et à prix réduit pour le reste de ce mois. Dans cet article, nous allons jeter un œil à certaines de ces délicieuses offres à durée limitée, qui comprennent tout, des beignets gratuits au biscuit au poulet gratuit chez Wendy’s, des margaritas au Chili à prix réduit et bien plus encore.

Certainement, vérifiez auprès de votre restaurant local pour vous assurer qu’ils participent à ces offres ci-dessous, dont certaines nécessitent également que vous preniez une étape préalable, comme vous inscrire aux e-mails du restaurant ou télécharger son application. Pendant ce temps, sans plus tarder, voici un récapitulatif de certaines des offres qui, selon nous, plairont à la plupart des gens:

Dairy Queen célèbre son 80e anniversaire avec un accord d’achat-sur-un sur ses Blizzards. Jusqu’au dimanche, lorsque vous achetez un Blizzard à plein prix, vous pouvez obtenir le second pour seulement 80 cents (allez, c’est pratiquement gratuit!).

Chaque vendredi de ce mois, les membres du programme Dunkin ‘Donuts DD Perks Rewards peuvent obtenir un beignet gratuit.

Le Chili célèbre son 45e anniversaire en offrant son Presidente Margaritas pour seulement 3,13 $ vendredi (reflétant la date d’aujourd’hui, 3-13).

Une livraison DoorDash de 15 $ vous rapportera une tranche gratuite de cheesecake de Cheesecake Factory jusqu’au 25 mars (cette offre s’étend jusqu’à 17 h en semaine, et vous devez utiliser le code promo coupon LUNCHSLICE).

Dans les restaurants Subway participants, obtenez un footlong gratuit lorsque vous en commandez un autre via l’application Subway ou en ligne.

IHOP a un nouveau menu à durée limitée pour les enfants à manger gratuitement, jusqu’au 12 avril. Il comprend de nouveaux milkshakes et crêpes aux céréales et est disponible à partir de 16 h. à 22 h chaque jour pour les enfants de 12 ans et moins (tant que vous achetez une entrée adulte).

Wendy’s propose désormais le petit-déjeuner et vante la promesse d’un biscuit au miel et au poulet gratuit avec tout achat de petit-déjeuner (pendant les heures de petit-déjeuner).

Sur une note connexe, “Pi Day” est demain – le 14 mars honorant également le chiffre arrondi à 3,14 qui reflète le rapport de la circonférence d’un cercle à son diamètre. Comme vous pouvez l’imaginer, il y a des tonnes d’offres «Pi Day» sur le thème de la pizza qui seront disponibles ce jour-là, y compris 7-Eleven offrant une pizza pour 3,14 $ en magasin ou par livraison jusqu’au dimanche via son application 7NOW (membres 7Rewards , vous marquez une tranche de pizza avec l’application pour seulement 50 cents).

Papa John’s propose une grande pizza à une garniture pour 3,14 $ le samedi lorsque vous achetez une grande pizza à prix régulier, et jusqu’au dimanche, les clients de California Pizza Kitchen peuvent obtenir 10 $ de réduction sur un achat de 30 $ sur les commandes passées via Postmates avec le code promotionnel CPKDAY .

