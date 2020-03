Les meilleurs films pandémiques que vous pouvez regarder sur Netflix

Saviez-vous qu’il existe un film coréen qui décrit presque parfaitement la crise des coronavirus? Les pandémies sont toujours à la mode au cinéma. Plus en ces temps. Ce sont les meilleurs films sur les maladies étranges et les apocalypses de zombies que vous pouvez regarder sur Netflix.

93 jours

Un malade d’Ebola qui atteint une mégapole avec plus de 20 millions de personnes. Une maladie mortelle et une petite équipe de médecins prêts à se sacrifier. Qu’est-ce qui peut mal tourner?

Guerre mondiale Z

Cette bande post apocalyptique nous montre un monde envahi par des légions de morts infectés. Brad Pitt est un expert des Nations Unies qui tentera de sauver la race humaine de l’extinction. Il parcourra le monde pour stopper cette terrible pandémie.

Pandora

Ce film parle d’une famille qui vit dans une petite ville de Corée du Sud. L’un d’eux travaille dans une centrale nucléaire. L’histoire prend forme lorsque Jae-Hyeok – l’un des protagonistes – commence à voir que l’usine est en mauvais état et que le gouvernement ne fait rien. Un tremblement de terre arrive et le chaos et la destruction commencent.

Cargo

Ce thriller australien a été tourné en 2017. C’est le remake d’un court métrage du même nom sorti en 2013. Un père fait de son mieux pour sauver sa jeune fille d’une pandémie meurtrière. La maladie transforme les gens en zombies.

Virus

Encore une fois, nous allons en Corée du Sud. Une épidémie de virus H5N1 commence dans le district de Bundag-gu. Leurs victimes meurent à peine 36 heures plus tard. La similitude avec le coronavirus a fait de ce film l’un des plus populaires sur Netflix.