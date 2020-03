Les Mercedes-Benz CLA et GLA ont déjà des versions hybrides rechargeables | Moteur

Mercedes-Benz a étendu sa gamme d’hybrides rechargeables aux modèles CLA Coupé et Frein de tir CLA, ainsi que le SUV GLA, dont les commandes peuvent être faites à partir du printemps prochain.

La technologie hybride rechargeable de Mercedes-Benz s’appelle EQ Power et lui permet de voyager avec le moteur électrique entre 71 et 79 kilomètres, selon le système d’approbation NEDC, qui a été remplacé par le WLTP.

Dans le cas du CLA Coupé, cette autonomie est comprise entre 60 et 69 kilomètres (selon WLTP), dans celle de la famille sportive Shooting Brake de 56 à 58 kilomètres et dans celle du GLA SUV entre 53 et 61 kilomètres.

Dans les trois cas, le système de propulsion est composé d’un moteur à essence de 160 ch (118 kW), un autre moteur électrique de 75 kW, offrant une puissance maximale conjointe de 218 ch (160 kW); et une batterie lithium-ion d’une capacité de 15,6 kWh.

Il CLA 250 e Coupé accélère de 0 à 100 km / h en 6,8 secondes et atteint une vitesse maximale de 240 km / h, tandis que les valeurs respectives du Frein de tir CLA 250 e et de GLA 250 e 6,9 secondes et 235 km / h et 7,1 secondes et 220 km / h.

La gamme Mercedes-Benz EQ Power peut être rechargée en 25 minutes à un point rapide

Les nouvelles versions hybrides rechargeables peuvent être chargées en courant alternatif ou continu. En alternant dans un boîtier mural de 7,4 kW, cela prend 1 heure et 45 minutes (de 10 à 100%), un temps qui est réduit à 25 minutes (de 10 à 80%) dans une prise de courant continu de 24 kW.

Les véhicules ont des modes de conduite Confort, Eco et Sport pouvoir augmenter l’autonomie en mode électrique ou profiter du dynamisme qu’ils offrent.

De plus, comme ce sont des modèles EQ Power, ils ont les nouveaux programmes de conduite “Électrique“et”Niveau de batterie“.

Le premier est destiné à profiter pleinement des performances électriques maximales (le moteur à combustion n’agit que si le conducteur active la fonction de kickdown en appuyant sur l’accélérateur), tandis que l’Electric est plus axé sur la récupération d’énergie (par des caméras, vous pouvez jouer avec cinq intensités différentes: DAUTE, D +, D, D- et D–).

Les autres modèles de la marque de l’étoile qui peuvent être choisis avec la technologie EQ Power de troisième technologie (les batteries sont fournies par une société de Daimler, à laquelle appartient également Mercedes-Benz) sont la Classe A 250 e, la Classe Une berline 250 e et Classe B 250 e.