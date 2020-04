Les mesures de la région italienne de Vénétie contre le coronavirus, une expérience réussie

La Vénétie et la Lombardie sont deux des 20 régions qui composent l’Italie et sont proches. Dans les deux cas, le coronavirus a attaqué fortement. Les résultats sont les suivants: la Vénétie compte 662 morts et 11 000 cas confirmés. La Lombardie est tragique. Il dépasse 9 200 morts et frôle 52 000 cas.

En Italie, se référant à l’impact du coronavirus, si la Lombardie est la croix de la médaille (le revers), la Vénétie est le visage, explique le journal espagnol El Confidencial dans une interview publiée la semaine dernière.

Cette différence pourrait avoir un nom, celui du scientifique italien Sergio Romagnani. Il est âgé de 81 ans, professeur émérite à l’Université de Florence, éminent dans le domaine de l’immunologie et de la médecine interne, et l’un des 30 scientifiques italiens les plus cités.

Les Romagnani ont commencé à alerter l’opinion publique toscane avant que quiconque prenne le coronavirus comme un problème grave en Europe.

Les tests

L’un des disciples de Romagnani, Andrea Crisanti, après de nombreux entretiens avec son professeur, était chargé de s’entretenir avec les autorités de la Vénétie, où le virus a éclaté violemment. La localité est devenue une «zone rouge».

Conseillés par Crisanti, qui était à son tour par Romagnani, les autorités vénitiennes ont décidé de tester tous les habitants de la ville.

Entre le 22 et le 25 février, 58 personnes ont été testées positives. 33 d’entre eux n’avaient aucun symptôme.

Pour les Romagnani, selon El Confidencial, les personnes asymptomatiques «sont nombreuses et sont une formidable source de contagion».

“Ils doivent donc être isolés immédiatement. La plupart étaient des personnes jeunes et en bonne santé. Mais le plus intéressant de tous est que lorsque les personnes infectées asymptomatiques ont été isolées à Vò (Vénétie), le pourcentage de patients est soudainement tombé de 3,2% à 0,3%. Plus de 10 fois! Nous concluons que la circulation du virus autour d’une même personne, même si elle est déjà infectée, aggrave sa pathologie “, a expliqué Romagnani.

L’isolement de l’asymptomatique aurait arrêté les infections. «Nous pensons qu’une exposition répétée aggrave tout. C’est comme si les mutations insignifiantes que subit le virus le rendaient beaucoup plus dangereux pour ceux qui sont continuellement exposés à sa présence », explique le scientifique italien.

L’importance des masques

Au lieu de cela, Romagnani a déclaré à El Confidencial qu’en Lombardie, ils n’avaient pas testé les patients asymptomatiques, seulement ceux qui présentaient déjà des symptômes. Et ils ne voulaient pas porter de masques. Deux énormes erreurs stratégiques, qui ont déclenché la tragédie.

Romagnani explique que le virus est très dangereux dans des environnements fermés où il y a beaucoup de monde. “C’est pourquoi vous devez agir immédiatement dans les hôpitaux et les cliniques médicales”, dit-il.

Le scientifique ajoute qu’en Vénétie, dès qu’ils ont créé la «zone rouge», ils ont isolé tout le monde, y compris l’asymptomatique. “Ils ont paralysé l’épidémie. Au nord, dans la région de Bergame (Lombardie), il existe de grandes industries qui produisent beaucoup. Il était peut-être évalué différemment pour des raisons économiques. Et vous voyez le résultat… Au final, nous avons dû paralyser toute la nation (l’Italie) à cause de ces erreurs initiales », explique-t-il.

Quant à l’utilisation des masques, Romagnani explique qu’il est évident qu’ils ne protègent pas à 100%, mais s’ils sont portés par tout le monde, le risque de contagion est fortement réduit. “Lorsque les médecins envoyés par la Chine sont arrivés, ils ont été étonnés. Ils nous ont dit que si nous étions fous. Ils sont vrais qu’ils ont l’habitude de porter des masques à cause de la contamination, mais ils ne pouvaient pas croire qu’en Italie les autorités aient recommandé le contraire “, dit-il.

Pour les Romagnani, les tests sont essentiels. “Il est impossible de tester un pays entier, c’est impossible. Mais ce que vous pouvez faire, c’est choisir qui vous le faites et ne pas vous arrêter. Il faut commencer par les catégories qui peuvent être un vecteur de contagion pour le travail qu’elles font. Médecins, infirmières, personnels de santé, supermarchés, policiers, pharmaciens. Celles-ci doivent toutes être testées “, dit-il.

Les Romagnani avaient depuis longtemps compris ce qui allait se passer. Lorsque le coronavirus a explosé, en raison de son âge, il était en contact avec des personnes depuis plus d’un mois.

Le changement qui sera dans la vie

Pour ce scientifique italien, dans quelques mois, la vie ne sera plus comme avant. “Nous devrons aller avec des masques toute la journée, nous devrons éviter les grands rassemblements, nous devrons annuler toutes sortes de spectacles sportifs, congrès, rassemblements, discothèques, bars … Peut-être que les restaurants peuvent être rouverts en éloignant beaucoup les tables.” Bref, la vie sera désormais beaucoup plus compliquée et beaucoup moins belle », prédit Romagnani.

Pour lui, trouver un vaccin contre Covid-19 ne se fera pas avant un an. “La production devra être gigantesque: tous les habitants de la planète voudront leur dose”, dit-il.