Les mesures prises par Covid-19 s’étendent jusqu’au 30 avril: il y a 1 094 cas et 28 décès

Les autorités fédérales de la santé ont également signalé que le nombre de cas suspects de nouveau coronavirus s’élève à 2 752.

Le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, Hugo López-Gatell Ramírez, a annoncé que les mesures visant à atténuer les infections à Covid-19 dureront jusqu’au 30 avril, tout en ajoutant qu’il y a à ce jour 28 décès et 1 994 cas. confirmé par le nouveau coronavirus.

Lors de la conférence de presse, López-Gatell a indiqué que dans le cadre des ajustements aux mesures précédemment établies, le Conseil général de la santé a établi six mesures, parmi lesquelles:

La suspension immédiate du 30 mars et jusqu’au 3 avril des actes non essentiels dans les secteurs public, privé et social est ordonnée dans le but de limiter la transmission des affaires.

Les personnes impliquées dans des activités essentielles telles que le secteur médical et de la sécurité, sur une base obligatoire, ne devraient pas tenir de réunions de plus de 50 personnes, se laver fréquemment les mains, éternuer et tousser avec des mesures d’étiquette et pratiquer une distance saine.

La population du territoire mexicain est invitée à se conformer à la protection domiciliaire jusqu’au 30 avril.

Le seuil d’âge de risque est abaissé de 65 à 60 ans.

Une fois la suspension terminée, après le 30 avril, les secrétaires de la santé, de l’économie et du travail publieront les lignes directrices pour un retour échelonné et régionalisé au travail, aux activités économiques et sociales.

Tous les recensements et enquêtes à réaliser sur le territoire national qui impliquent la mobilité des personnes seront reportés jusqu’à nouvel ordre.

Je veux dire

Jorge Alcocer Varela, secrétaire à la santé; Olga Sánchez Cordero, secrétaire à l’intérieur; Luis Cresencio Sandoval González, secrétaire à la Défense nationale; José Rafael Ojeda Durán, secrétaire à la Marine; et Marcelo Ebrard Casaubon, secrétaire aux relations extérieures.

Conseil général de la santé, 30 mars 20 par Aristegui Noticias sur Scribd

CP Salud CTD Coronavirus COVID-19, 30mar20 par Aristegui Noticias sur Scribd