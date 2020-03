Les Mexicains apportent de la nourriture et de l’eau aux touristes latinos bloqués à Cancun – . Miami (51)

CANCUN – Un groupe de Mexicains a apporté mardi de la nourriture et “un peu d’espoir” à des centaines de touristes bloqués à l’aéroport international de Cancun dans les Caraïbes mexicaines, dans l’attente d’un vol de retour dans leur pays.

Les Argentins, les Colombiens, les Brésiliens, les Chiliens, les Péruviens et les Cubains font partie des touristes qui pourraient avoir en main un peu d’eau et de nourriture d’un groupe de soutien créé à Cancun pour les aider.

“Grâce aux Mexicains, nous avons pu faire le plein de nourriture, d’eau et d’alcool gélifié; ils nous ont apporté des couvertures pour que nous puissions être un peu plus à l’aise”, a expliqué Nicolas Nahuel Ganduglia, un Argentin qui attend un vol pour rentrer à Buenos Aires, en Argentine.

Ganduglia a expliqué que, pour l’instant, les Argentins bloqués s’organisaient via des groupes WhatsApp. “Nous sommes en fait, plus ou moins, selon la liste, environ 400, 500 Argentins ici à Cancun, sans compter ceux de Mexico”, a-t-il déclaré.

Après avoir monté la garde pendant plusieurs jours devant le comptoir de la compagnie aérienne avec des vols réguliers vers l’Argentine et se reposer dans les jardins du terminal 2 de l’aéroport de Cancun, l’arrivée d’un groupe de Mexicains qui n’a apporté que de l’eau et des sandwichs a été pour Nicolás ce nécessaires pour “reprendre espoir”.

“Éternellement reconnaissants. Dès l’instant où nous sommes arrivés, ils ont vu que nous étions tous sur la pelouse et ils nous ont apporté des sandwichs, des boissons, de l’eau, du gel alcool et j’ai été étonné car c’était un groupe de deux ou trois garçons. D’autres personnes ont commencé à arriver derrière ce groupe.” et un autre, ils sont venus dans des voitures, dans des camionnettes et ils nous ont apporté des provisions de toutes sortes, que ce soit des bonbons pour le petit déjeuner, des collations “, a-t-il dit.

Rocío Arroyo Sanoja est l’une des personnes qui a commencé à organiser des brigades pour aider les passagers bloqués. Elle se consacre à la vente de visites à Isla Mujeres, mais au cours du week-end, le navire pour lequel elle travaille en tant que commissionnaire a cessé de servir.

“Quand je me suis enregistré avec des Argentins, j’ai découvert que cela se passait. Je ne savais pas qu’il y avait des gens bloqués à l’aéroport et le très jeune couple a commencé à pleurer parce qu’ils ne savaient pas très bien dans quelle situation ils se trouvaient”. se souvenait-il.

L’expérience que le couple lui a racontée était une raison suffisante pour qu’il aille à l’aéroport pour «voir de ses propres yeux» ce qui se passait.

“Je fais cela depuis quatre jours, de 10 heures du matin à, eh bien, hier, nous sommes partis à 21 heures, hier je suis parti à l’aube”, se souvient-il.

L’arrivée de plus de touristes qui demandent de l’aide ne s’arrête pas. Lors d’une tournée de distribution de pommes, d’eau et de sandwichs, un groupe de jeunes Argentins et une famille de Chiliens se sont approchés d’eux.

“En chiffres officiels, je ne sais pas, il y a 2000 Argentins, il y a 200 Cubains et 50 Brésiliens, il y avait 250 Péruviens qui les ont déjà sortis d’ici, leur consul est venu les chercher, ils leur donnent effectivement de l’aide; Cuba apparemment leur consul est venu hier, hier, je parlais à celui du Brésil et ils ont de l’aide pour autant qu’ils me le disent “, a-t-il déclaré.

Dans le cadre de l’aide qu’ils ont réussi à gérer, par le biais du Secrétariat d’État au tourisme, ils ont réussi à attribuer une auberge dans le centre de Cancun comme refuge temporaire.

“Apparemment, nous avons maintenant 50 que nous allons déménager au refuge, j’ai 50 lits que le ministère du Tourisme nous permet dans l’auberge, là, ils auront déjà la possibilité de cuisiner, en ce moment l’aide qu’ils nous apportent est de la nourriture préparée” .

