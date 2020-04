Les ministres de la Santé du G20 reconnaissent la faiblesse des systèmes de santé | Monde

Les ministres de la Santé du G20 ont tenu une réunion virtuelle dimanche pour analyser l’impact de la pandémie de coronavirus, qui a mis en évidence la “faiblesse des systèmes de santé”, ils ont donc accepté de partager leurs connaissances pour améliorer leur réponse et leur préparation.

Dans un communiqué publié à la fin de la réunion, ils ont reconnu que COVID-19 “a mis en évidence la faiblesse systématique des systèmes de santé” et “a montré des vulnérabilités dans la capacité de la communauté mondiale à prévenir et répondre à la menace de pandémies”.

Le chef de l’Arabie saoudite, le pays qui assure la présidence du mécanisme, Taufiq al Rabia, a affirmé au début de la réunion que tous, en tant que ministres de la Santé, ont “ouvert les yeux” et découvert “des lacunes dans les systèmes de santé et d’innombrables opportunités pour les améliorer. “

Il a également appelé les membres du G20 à poursuivre leur engagement à soutenir les groupes de travail du mécanisme relatif à la santé, qui se réunissent tous les mois, et leurs homologues à se réunir à nouveau en juillet et octobre, avant le sommet de novembre, dans le but de «présenter des réponses efficaces» pouvant être approuvées par les chefs d’État et de gouvernement.

“Nous reconnaissons qu’il existe certains domaines de débat et nous sommes heureux de les aborder dans les futurs groupes de travail sur la santé”, a déclaré Al Rabia sans préciser les points sur lesquels il n’y a pas de consensus ou sur lesquels ils discutent encore.

Le ministre saoudien a fait ces déclarations lors de son discours au début de la réunion virtuelle, à l’issue de laquelle une conférence de presse était prévue, annulée.

Pour sa part, le ministre russe, Mikhail Murashko, a souligné trois points lors de son discours: soutenir les efforts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), réfléchir à la nécessité d’améliorer le mécanisme de réponse mondial pour faire face à ce type de défis et posent le problème mondial de l’accès aux fournitures médicales.

Selon l’agence de presse officielle russe Sputnik, Murashko a noté que “la pandémie nous permettra aujourd’hui de réfléchir à la modernisation des systèmes de santé, notamment pour faire face à ces défis” à l’avenir.

Être préparé à l’avenir et mieux coordonné était l’un des principaux problèmes qui étaient sur la table, bien que les ministres ne soient pas parvenus à des accords concrets pour une meilleure réponse commune.

Le Directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a également participé à la réunion et a remercié le G20 pour son soutien à son organisme ainsi que son “engagement à une réponse coordonnée” pour lutter contre le COVID-19, après que les États-Unis l’aient donné de retour cette semaine.

“Cette solidarité est vitale pour protéger toutes les personnes à travers le monde, en particulier les plus vulnérables”, a déclaré Tedros sur son compte Twitter officiel.

Il a également demandé aux responsables de la santé du G20 de lutter contre le COVID-19, “guidé par la science et les preuves”; de continuer à soutenir la réponse mondiale à la pandémie et de travailler ensemble pour “augmenter la production et la distribution équitable des fournitures essentielles et éliminer les barrières commerciales”.

La réunion d’aujourd’hui a lieu après le sommet extraordinaire des dirigeants du G20 du 26 mars, au cours duquel ils ont chargé les responsables de la santé de fixer un rendez-vous pour partager les “meilleures pratiques” de chaque pays et “développer un ensemble de actions urgentes “pour combattre ensemble la pandémie.

Ces actions doivent encore se concrétiser, après que les dirigeants du G20 se soient engagés lors de leur premier sommet pandémique à augmenter la capacité de production de fournitures médicales et à garantir qu’elles soient “largement disponibles, à un prix abordable, sur une base équitable, où ils sont le plus nécessaires, dès que possible “, selon un communiqué.

Les ministres de la Santé ont affirmé aujourd’hui que “la santé et le bien-être des personnes sont au centre des décisions prises pour protéger des vies, lutter contre les maladies, renforcer la sécurité sanitaire mondiale et atténuer l’impact socio-économique” de COVID-19.