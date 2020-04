Les ministres de l’UE demandent à Bruxelles de coordonner la réouverture des frontières | Monde

Les ministres de l’Intérieur de l’Union européenne (UE) ont demandé mardi à la Commission européenne (CE) de coordonner la levée future des restrictions et contrôles appliqués aux frontières entre les États membres depuis le début de l’épidémie de coronavirus.

“Des deux côtés des frontières, les mêmes mesures doivent être prises et en même temps. Je pense que pour de nombreux pays de l’UE (la question) n’est pas de les lever ou non, mais comment le faire”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse télématique à la fin de la vidéoconférence de la commissaire européenne à l’intérieur et à l’immigration, Ylva Johansson.

La réouverture des frontières aura lieu “progressivement”, à commencer par les zones qui ont connu une diminution des cas de COVID-19, selon un communiqué publié par la présidence semestrielle du Conseil de l’UE détenue par la Croatie.

En plus de traiter de la situation aux frontières intérieures de l’UE, les ministres ont discuté de l’utilisation, dans un souci de non-confinement, des applications informatiques pour identifier les personnes infectées par COVID-19.

Ce sont “des systèmes clés pour maîtriser la propagation du virus et assouplir les mesures”, a déclaré le ministre croate, qui a souligné que les pays avaient clairement indiqué que leur utilisation “devait être volontaire” et respecter pleinement la vie privée et les réglementations européennes de Protection de données.

Certains États membres travaillent déjà sur ces instruments ou les utilisent, et d’autres ont proposé qu’une seule application soit accessible à tous pour donner plus de transparence au niveau de l’UE.

La coordination sera également importante ici, étant donné que l’utilisation de ces instruments peut aider à assouplir ou à éliminer les contrôles aux frontières, a souligné la présidence croate.

Le deuxième point de la vidéoconférence de mardi, qui a duré environ trois heures, a été la situation de l’immigration dans l’UE.

Selon les dernières données disponibles, les arrivées irrégulières dans l’UE ont considérablement diminué depuis la crise migratoire de 2015.

Entre janvier et février de cette année, 16 769 arrivées irrégulières ont été enregistrées dans l’UE (10 327 sur la route des Balkans, ainsi que 3 621 via la Méditerranée centrale et 2 821 sur la route de la Méditerranée occidentale).

Le commissaire a déclaré que les efforts de lutte contre le crime organisé devront continuer d’être surveillés et maintenus, car les mafias “s’adaptent rapidement” à la nouvelle situation provoquée par la pandémie.

“Je suis prête à présenter de nouvelles propositions contre le crime organisé”, a-t-elle déclaré.

En outre, de nombreux titulaires ont demandé à Bruxelles des informations sur le nouveau paquet immigration et asile que la Commission prévoit de présenter dans un avenir proche.

Johansson a indiqué qu’il percevait “l’urgence” dans les titres aujourd’hui de présenter cette proposition, qui a déjà fini de débattre au niveau de la CE et a promis de le faire bientôt.

Enfin, le commissaire a apprécié les efforts d’une douzaine de pays de l’UE pour accueillir sur leur territoire des migrants mineurs non accompagnés (à ce jour 1 600) qui se trouvaient sur les îles grecques.

Le Luxembourg a été le premier pays à franchir le pas (avec une douzaine d’enfants réfugiés), suivi par l’Allemagne (50), et le troisième à le faire sera le Portugal, a indiqué la commissaire.

Concernant les navires des ONG qui ont récemment secouru des migrants en Méditerranée, il a exhorté les pays membres à accélérer leurs efforts pour accueillir bientôt ces personnes sur leurs territoires.