Les modèles mathématiques prédisent que le taux de contagion diminuera dans 10 jours | La société

Le nombre de cas d’infection par le coronavirus SARS-CoV-2 en Espagne continuera d’augmenter pendant sept à dix jours, après quoi le taux d’infection diminuera progressivement et diminuera certainement dans 20 ou 30 jours.

Cela a été expliqué à Efe par le chercheur du groupe de biologie computationnelle et des systèmes complexes de l’Université polytechnique de Catalogne (UPC) Daniel López, qui a assuré que l’épidémie de SRAS-CoV-2 “pouvait être stoppée”.

Le professeur de biophysique de l’UPC a expliqué que le modèle mathématique de Gompertz permet de faire ces prédictions à court terme après avoir étudié différents indicateurs qu’ils espèrent développer avec des données quotidiennes pour faire des prévisions d’évolution à long terme.

Le modèle ou courbe de Gompertz, qui prend le nom de Benjamin Gompertz (1779-1865), sert à prédire quel sera le comportement de l’épidémie dans les prochains jours et semaines, donc face à une nouvelle situation comme celle de ce coronavirus, les modèles mathématiques sont valables pour les prévisions à court terme.

Ce modèle descriptif, qui était à l’origine conçu pour décrire la mortalité humaine et est maintenant également appliqué en biologie et en démographie, est utile pour comprendre le développement de la croissance démographique.

“Le modèle Gompertz confirme que le virus se comporte correctement et progresse comme prévu en Espagne, et bien que nous devions maintenant nous préparer aux nouveaux cas qui surviendront dans les prochains jours, la vitesse à laquelle les nouveaux diagnostics de coronavirus se développeront sera diminuant progressivement “, a prédit l’expert.

Pour cette raison, il a affirmé que “nous devons nous calmer” avant les nouvelles infections qui apparaîtront car “le virus progresse comme prévu par les experts”, a déclaré López.

À titre d’exemple, il cite le cas des provinces de Chine dans lesquelles l’épidémie n’a pas commencé, où un point culminant de l’épidémie a été vérifié, mais que “en 20 jours la propagation a été paralysée”, pour laquelle il a assuré que le les mesures de confinement ont été “extraordinaires”.

López a déclaré que la “croissance locale” du virus est contrôlée, car dans des endroits comme la Corée du Sud, l’Italie ou l’Iran, où l’incidence est élevée, “le nombre de nouveaux cas par cas détecté diminuera” et, dans son opinion, “l’expansion est vraiment contenue.”

Le physicien a nié que le comportement des cas en Chine ait eu “une croissance exponentielle, de la même manière que cela ne se produit pas non plus en Espagne”.

“Bien que nous soyons maintenant dans une phase d’augmentation, il ne le fait pas de façon exponentielle”, a déclaré l’expert en modèles mathématiques.

López a prédit que de nouvelles infections continueront d’apparaître au cours de la semaine prochaine et, selon ce qu’il a estimé, “s’il y a maintenant 1 024 cas confirmés, dans une semaine il y aura environ 2 500 infectés par le virus”, qui, selon lui, disparaîtra progressivement dans 10 jours ” si les travaux de confinement et de surveillance sont effectués correctement. ”

L’expert a cependant fait remarquer que “le fait que les cas se développent ne devrait pas être un motif de préoccupation”, car le virus suit “le cycle mathématique naturel” et, en outre, c’est une épidémie “sous surveillance”.

En ce sens, López a confiance dans les protocoles et les mesures adoptés par le système de santé publique et a déclaré que “en tant que citoyens, nous devons être patients et coopératifs”.

Malgré cela, il a assuré que les experts ne peuvent pas calculer si la flambée commencera dans d’autres pays, car elle ne peut prédire l’évolution de l’épidémie que dans “des lieux où les données sont disponibles accumulées pendant deux semaines”, donc “il y a d’être vigilant “à ce qui se passera à l’avenir.

“Le coronavirus nous rappelle que nous devons prêter plus d’attention à d’autres maladies plus contagieuses que cela” et que, d’autre part, “nous oublions”, a déclaré López, qui a noté que 1 200 cas de tuberculose sont détectés en Catalogne chaque année et que la rougeole a causé plus de 140000 décès dans le monde en 2018.

En outre, le professeur a souligné que “la coopération internationale est essentielle pour protéger la sécurité de tous”.

Blanca Aznar Gállego