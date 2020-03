Les moments clés du plan AMLO vs. le coronavirus

Après avoir annoncé que le Mexique est entré dans la phase 2, ce qui signifie que la contagion se produit sur le territoire mexicain, le président López Obrador, accompagné de divers membres de son cabinet, a annoncé un plan pour faire face à l’éventualité sanitaire au Mexique.

Le président Andrés Manuel López Obrador a annoncé qu’ils avaient 400 milliards de pesos de fonds supplémentaires“Ce qui permettra de maintenir les programmes de bien-être” et de faire face à la baisse des prix du pétrole, lors de la contingence du nouveau coronavirus Covid-19.

Au cours de sa conférence de presse du matin au Palais national, le directeur général a indiqué que son gouvernement préparait un plan de crédit à faible taux d’intérêt ou à faible taux d’intérêt pour un million de petites entreprises comme palliatif à la crise dérivée du coronavirus.

López Obrador a déclaré que l’on veillait à ne pas affecter l’économie nationale face à la pandémie de Covid-19 et que penser aux plus pauvres qui doivent sortir pour gagner leur vie parce qu’ils n’ont pas de salaire fixe, en plus de garantir la protection des groupes vulnérables tels que les personnes âgées.

Il a noté que le but de ces informations n’est pas de «paniquer». “Informer le peuple mexicain des mesures qui sont prises pour lutter contre le coronavirus, afin que tous les Mexicains soient informés. Et avec ces informations agissons prudemment, sans désespoir, sans paniquer, avec la ferme conviction que nous avons de nombreux atouts. Le peuple mexicain est fait pour résister aux adversités et pour aller de l’avant “, a-t-il déclaré.

Je réitère vos critiques à l’égard de ceux qui demandent que tout soit clos et que la distanciation sociale totale soit établie; mais il a dit que tout le monde ne peut pas le faire parce qu’ils doivent aller travailler pour avoir une subsistance quotidienne.

De même, il a annoncé qu’il signera un décret dans lequel veillera à ce que les personnes âgées qui travaillent soient autorisées à rentrer chez elles et tous les avantages de la loi, et ainsi être en mesure de les protéger contre la pandémie de coronavirus.

“Je vais signer un décret afin que dans les secteurs public et privé, les personnes âgées obtiennent des autorisations et des permis afin qu’elles puissent être à la maison avec un salaire et tous les avantages”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse au Palais national. .

Il remercie les médecins, infirmières, spécialistes et scientifiques du secteur de la santé pour leur professionnalisme être préparé dans cette éventualité et aussi le soutien des Forces armées.

“Cela devrait nous rassurer, nous avons des infrastructures, des centres de santé, des hôpitaux. Au plus tard dans un mois, nous aurons 17 autres hôpitaux qui seront équipés pour l’urgence », a-t-il annoncé.

Pour sa part, le chef du Trésor, Arturo Herrera, a indiqué qu’à la fin de ce mois, il transférera 10 milliards de pesos aux États, correspondant à la période avril-juin, et bénéficieront de 40 milliards de pesos du Fonds de santé pour le bien-être.

Le responsable a indiqué que lundi 4,5 milliards de pesos supplémentaires ont été affectés au Ministère de la défense nationale et environ 500 millions de pesos par Secrétaire de la marine.

De même, les secrétariats des La Défense et la Marine ont annoncé la mise en œuvre du plan d’aide à la population DN-III, un programme qui comprend 103 installations hospitalières et le déploiement de 20 444 personnes parmi le personnel militaire et médical.

Le secrétaire à la Défense nationale, Luis Cresencio Sandoval González, a indiqué que la dépendance de son poste a une “armée” totale de 16 750 professionnels de la santé, dont 1 738 chirurgiens, 1 727 infirmières, 884 officiers de santé, 8 152 soldats et 4 240 autres personnels de soutien.

Il a précisé que le plan DN-III-E est en phase préventive, au cours de laquelle un recensement de ses capacités (personnel médical et infrastructure) a été effectué, la coordination avec les autorités étatiques et municipales a commencé et l’embauche de personnel médical et infirmier va commencer. , en plus de la distribution d’équipements spécialisés et de médicaments.

«Dans la phase de secours, l’activation et l’utilisation des installations hospitalières militaires, l’achat et la distribution d’équipements et de médicaments spécialisés et l’activation des hôpitaux provisoires auront lieu. Dans la phase de récupération, le nettoyage et la désinfection des installations hospitalières, le recensement des fournitures spéciales utilisées et l’auto-évaluation des processus et des phases seront effectués “, a-t-il déclaré.

Concernant les infrastructures, l’armée aura à sa disposition 313 hôpitaux, dont 272 de premier niveau, 36 de deuxième et cinq de troisième niveau, c’est-à-dire de haute spécialité.

Je veux dire

Il s’agit de l’hôpital militaire central, de l’hôpital militaire des spécialités féminines et de néonatologie, de l’unité des spécialités médicales, de l’unité des spécialités dentaires et du centre de réadaptation pour enfants, tous situés à Mexico.

Alors que le chef de la marine, José Rafael Ojeda Durán, a souligné que dans deux scénarios, le secrétaire de la marine interviendrait. “Dans les cas graves, sérieux je veux dire qu’ils sont hospitalisés en soins intensifs, et les autres cas sont des centres d’isolement volontaire (…) les lieux où ils peuvent être soignés dans les cas graves, au total nous en avons 79 et pour les centres d’isolement quatre mille 43 ″, a expliqué Ojeda Durán.

Au total, huit hôpitaux de la Marine attention aux personnes pour les cas graves et 10 centres d’isolement volontaire, sept à Mexico, un à Veracruz, un autre à Guerrero et un autre dans l’État de Mexico, de ce dernier, l’amiral Ojeda a assuré qu’un bulletin sera diffusé avec les lieux exacts afin que la population les connaisse.

De plus, l’agence mettra ses avions et véhicules médicaux à la disposition de la population touchée par le coronavirus pour effectuer des transferts.