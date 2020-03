Les monarchies européennes prennent également des précautions contre le coronavirus | Le style

Toutes les précautions sont rares. Compte tenu de la poursuite de l’étude de la façon dont le coronavirus se propage, certaines monarchies européennes, telles que les Britanniques, les Belges ou les Danois ont commencé à prendre des mesures pour prévenir la contagion en suivant les protocoles recommandés.

En ce moment, le Maison royale espagnole Il poursuit ses activités prévues, telles que la réunion prévue hier de la reine Letizia avec des familles touchées par des maladies rares, bien que, comme l’a rapporté un porte-parole, la famille royale tienne compte des conseils établis par les activités de santé.

En conformité avec les recommandations de santé

En Europe, le nombre de personnes touchées augmente et chaque pays a lancé une liste de recommandations pour éviter sa propagation. Le virus qui a émergé en Chine se propage dans le monde entier au point d’affecter directement l’économie et les relations sociales.

Étant donné que, selon les médecins, la contagion peut provenir du contact avec les mains, la reine Elizabeth II d’Angleterre a surpris cette semaine en portant des gants lors d’une séance de décorations, une circonstance qui a conduit certains à penser que c’était d’une mesure contre le virus.

Mais les maisons royales de Belgique et du Danemark ont ​​également pris des précautions contre la maladie. Felipe et Matilde de Belgique Ils ont prévu un voyage officiel en Italie, un déplacement qu’ils ont annulé en raison de la situation d’alerte dans le pays, qui a suspendu les cours dans les collèges et universités pendant dix jours.

Dans une déclaration publiée par la Maison royale de Belgique, il est fait référence au fait que les mesures de prévention proposées par le gouvernement italien “rendent impossible le respect du programme d’activités de la visite d’État”.

Pour la même raison, Mary du Danemark Il a annulé son voyage prévu à Paris, où il devait faire partie du Forum de l’OCDE sur l’environnement mondial.

Ceux qui n’ont pas changé d’ordre du jour sont les ducs de Cambridge, qui poursuivent leur visite officielle en Irlande, malgré le fait que la semaine dernière, quatre élèves de l’école des princes George et Charlotte ont été isolés par précaution contre le virus.

Qui ne va pas à l’école est la princesse héritière du trône de Suède, Estelle, fille de la princesse Victoria, depuis la fermeture de son école après qu’un enfant a été testé positif pour le coronavirus.

Les rois Carlos Gustavo et Silvia Ils ont suspendu un dîner de gala hier soir au château royal avec des invités du monde entier pour éviter toute possibilité de contagion.