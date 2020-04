Les morts en Italie montent à 22 745 et moins d’infections et hospitalisés | La société

Le nombre de morts en Italie avec des coronavirus a atteint 22 745 avec 575 enregistrés au cours des dernières 24 heures, un chiffre supérieur à 525 jeudi, tandis que le taux d’infections continue de baisser et les personnes hospitalisées et celles admises en soins intensifs.

Le nombre total de cas d’infections depuis la détection du coronavirus le 21 février en Italie s’élève à 172 434, avec 3 493 nouvelles infections en baisse par rapport aux 3 786 depuis hier.

En plus des personnes infectées, 42727 ont déjà été guéries et 2563 au cours des dernières 24 heures, le nombre le plus élevé depuis le début de l’urgence, selon les données proposées aujourd’hui par le chef de la protection civile, Angelo Borrelli, dans son bulletin quotidien.

Borrelli a également indiqué que les conférences de presse quotidiennes n’auront pas lieu comme jusqu’à présent et que les données seront fournies par le biais d’une communication officielle et que les médias seront pris en charge les lundis et jeudis.

Le nombre de personnes actuellement positives en Italie – un chiffre rapporté par l’Italie et qui ne prend pas en compte les personnes décédées et guéries – est de 106 962, soit 355 de plus qu’hier.

Borrelli a souligné que, surtout, la pression exercée par les hôpitaux est encore moindre, puisque 76364 des malades sont isolés dans leurs maisons avec des symptômes bénins, ce qui représente 73 pour cent du total, 25786 admis dans les hôpitaux et 2812 en soins intensifs.

Au total, il y a 1107 personnes admises en moins et 124 patients en moins dans les unités de soins intensifs.

En outre, il convient de noter que le nombre de personnes infectées diminue malgré le fait que 68 000 tests ont été effectués en 24 heures, le nombre le plus élevé jamais enregistré.

En Lombardie, la région la plus touchée et celle qui enregistre toujours le plus grand nombre d’infections et de décès, on dénombre aujourd’hui 231 décès et 941 infections supplémentaires, ce qui porte le bilan à 63 094 positifs actuels et 11 608 décès.

La pression est également abaissée dans les hôpitaux lombards avec 971 cas en USI, 61 de moins que ce jeudi

Au cours de la conférence de presse quotidienne, le président du Conseil supérieur de la santé, Franco Locatelli, a souligné qu’il y a à peine deux semaines, le 3 avril, les patients de l’USI étaient 4063 patients et que plus de 5000 ont été touchés par le passé par ce qu’avoir les 2 800 actuels est un symbole de la détente de la pression dans les hôpitaux.

De même, il a été souligné “qu’il a été possible d’empêcher la propagation de la contagion dans les régions du centre-sud et qu’aujourd’hui dans 13 régions et provinces, les décès sont inférieurs à deux chiffres et même dans deux régions, il n’y a pas eu de décès”.

Locatelli a annoncé que dans les prochaines heures, un appel d’offres sera ouvert pour les entreprises qui ont des tests sérologiques, qui permettent de voir si des anticorps dirigés contre le pathogène ont été développés.

Un test sera ensuite identifié et une première expérience sera réalisée sur un échantillon de 150 000 personnes

En revanche, la Lombardie et la Vénétie, le moteur industriel du pays, ont réitéré leur demande au gouvernement pour que la désescalade des mesures commence le 4 mai, date jusqu’à présent de la fermeture décrétée par le gouvernement.

Le président de la région de Campanie, dont la capitale est Naples, Vincenzo De Luca, a répondu à ces demandes en déclarant: “Nous fermerons la région si les mesures sont assouplies dans le Nord”.

“Il y a ceux qui font pression pour accélérer la reprise de tout, mais nous devons avoir un grand sens des responsabilités. Si nous ouvrons dans des régions où la contagion est si forte, la Campanie fermera ses frontières. Nous prendrons une ordonnance pour interdire l’entrée de citoyens de ces régions”, De Luca a continué.