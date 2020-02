Les morts par coronavirus en Chine s’élèvent à 259 et 11 791 personnes infectées | La société

Le nombre de morts du nouveau coronavirus qui cause la pneumonie de Wuhan en Chine est passé à 259 aujourd’hui (46 de plus que vendredi), tandis que le nombre de personnes infectées sur le territoire chinois s’élève à 11 791 (2 099 de plus que la veille).

Selon le rapport quotidien de la Commission nationale de la santé, mis à jour à 04h00 heure locale samedi (20h00 GMT vendredi), le nombre de patients dans un état grave était de 1795, tandis que 243 personnes ont dépassé la maladie et ont reçu haut.