Vendredi, des centaines de musulmans de Nouvelle-Zélande se sont souvenus par des prières des 51 personnes qui ont perdu la vie lors de l’attaque suprémaciste perpétrée contre deux mosquées dans la ville de Christchurch le 15 mars 2019.

Menés par les imams d’Al Noor et Linwood, les deux mosquées qui ont été la cible de cette attaque qui a également fait plus de cinquante blessés, les musulmans se sont rassemblés au centre sportif et de divertissement de Horncastle Arena pour prier.