Les Néandertaliens étaient aussi des “plongeurs” | L’avenir

Au cours des dernières décennies, il a été admis que les Néandertaliens possédaient une série de compétences, telles que la fabrication de certaines manifestations symboliques dans les grottes, qui n’étaient initialement attribuées qu’à l’Homo sapiens et, maintenant, une nouvelle étude ajoute une dernière: apparemment, nos ancêtres étaient capable de plonger.

Et, certains Néandertaliens ont peut-être passé beaucoup de temps sur la plage et ont même plongé dans les eaux de la mer Méditerranée à la recherche de coquillages pour fabriquer des outils.

Telle est la principale conclusion d’une étude publiée par la revue Plos One signée par des scientifiques de l’Université du Colorado à Boulder (USA), des universités italiennes de Rome Tre, La Sapienza et de Pise, du National Center for Scientific Research of La France et l’Université de Genève (Suisse).

En 1949, une équipe de scientifiques a trouvé dans la grotte de Moscerini, dans la région actuelle du Latium (Italie centrale), des dizaines de coquillages que les Néandertaliens ont collectés puis transformés en outils tranchants; Ceux-ci datent d’environ 100 000 ans.

Maintenant, une équipe dirigée par Paola Villa de l’Université du Colorado a révélé de “nouveaux secrets” liés à ces découvertes: l’étude suggère que les Néandertaliens ont non seulement collecté des obus qui gisaient sur la plage, mais qu’ils auraient pu “contenir le respirez et vous êtes submergés à la recherche de coques parfaites pour répondre à vos besoins. “

Les coquillages comme outils

Les Néandertaliens connaissaient leur capacité à faire des fers de lance en pierre, mais jusqu’à présent, il y avait peu d’exemples de conversion de coquilles en outils, explique l’Université du Colorado dans une note.

Les résultats de Moscerini ont montré qu’ils utilisaient des marteaux en pierre pour briser les coquilles, formant des arêtes vives qui seraient restées tranchantes et minces pendant longtemps.

Mais, les Néandertaliens ont-ils ramassé ces coquillages comme le font de nombreux baigneurs maintenant en se promenant le long de la plage? C’est ce que l’équipe de Villa a tenté d’élucider.

Pour le savoir, les scientifiques ont analysé plus attentivement les outils susmentionnés en utilisant différentes techniques, notamment la microscopie électronique à balayage, explique Efe Villa.

Dans leur analyse, ils ont constaté que près d’un quart des coquilles / outils (40 au total) avaient un extérieur brillant et lisse, tandis que le reste avait un extérieur opaque et légèrement usé. Ce dernier, note Villa, est ce que l’on s’attendrait à voir dans des coquilles qui ont été traînées par et dans le sable de la plage.

Objets obtenus à quatre mètres de profondeur

Ainsi, ceux qui sont les plus brillants doivent avoir été collectés en tant qu’animaux vivants directement du fond de la mer, conclut-il.

“Bien sûr, ils n’avaient pas d’équipement de plongée”, mais “il est fort possible que les Néandertaliens ramassent des obus de deux à quatre mètres de profondeur”.

Les chercheurs ont également trouvé un grand nombre de pierres ponces dans la même grotte qui auraient pu être utilisées comme outils d’abrasion; Ces pierres, selon cette nouvelle étude, pourraient être traînées jusqu’à la plage de Moscerini par des éruptions volcaniques survenues à plus de 24 kilomètres au sud.

Ce n’est pas la première fois qu’un ouvrage pointe cette connexion des Néandertaliens, désormais beaucoup plus proches, avec la mer. Une équipe dirigée par l’anthropologue Erik Trinkaus a identifié à son époque la croissance osseuse dans les oreilles de certains squelettes néandertaliens.

Cette caractéristique, appelée «oreille du nageur, du surfeur ou du plongeur», se retrouve chez les personnes qui pratiquent aujourd’hui les sports nautiques.

Pour Villa, les résultats maintenant publiés sont “une preuve de plus que les Néandertaliens étaient aussi flexibles et créatifs que leurs proches quand il s’agissait de gagner leur vie”, ce qui “contraste fortement avec leur représentation dans la culture populaire comme des hommes des cavernes rugueux. qui vivaient de la chasse ou de la cueillette de mammouths. “

“Les gens commencent à comprendre que les Néandertaliens chassaient non seulement les grands mammifères. Ils faisaient aussi des choses comme la pêche en eau douce et même la plongée.”