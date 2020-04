Les Nicaraguayens tentent d’entrer au Costa Rica par le fleuve San Juan, malgré la fermeture des frontières

Dans des bateaux traversant la région de Sarapiquí au Costa Rica, plusieurs Nicaraguayens ont tenté d’entrer illégalement au Costa Rica, malgré les restrictions imposées dans le pays voisin en raison de la pandémie de coronavirus.

La police des migrations du Costa Rica a indiqué qu’elle effectuait des opérations dans ce secteur, car Sarapiquí est l’un des “points utilisés par les migrants pour entrer et sortir irrégulièrement au Costa Rica … dans les secteurs proches du fleuve San Juan, Trinidad, Las Marías, La Tigra, Fátima et Boca Sarapiquí ».

Les autorités costaricaines effectuent également des visites sur les rives du fleuve. Dans une vidéo partagée par la police des migrations, on observe à l’arrivée d’un bateau qui allait accoster du côté costaricien, mais en voyant des officiers à terre, ils font un détour.

«De différents points, vous pouvez voir des bateaux avec des Nicaraguayens, qui tentent de s’amarrer du côté costaricien de manière irrégulière, cependant, en présence de la police et des mesures de garde foncière, les bateaux étrangers ne parviennent pas à s’approcher du rivage de Tica pour accoster, optant pour avoir continué à San Juan del Norte, Nicaragua », a rapporté Migration du Costa Rica sur leurs réseaux sociaux.

Bateaux jusqu’à 50 passagers

Le Costa Rica a déployé des officiers des différentes forces de police pour protéger les frontières, qui sont fermées jusqu’au 30 avril, ont également des restrictions de mobilité sur le territoire, et a déclaré que les étrangers qui quittent le pays perdraient leur statut d’immigration. Ils ne permettent pas non plus aux touristes ou aux étrangers d’entrer sur leur territoire.

«Il y a une présence policière dans tous ces points ou postes d’amarrage de fortune, se déplaçant selon l’itinéraire de ces bateaux qui ont la capacité de transporter jusqu’à 50 passagers, en veillant à ce que personne n’entre au Costa Rica de façon irrégulière. Depuis la fermeture de la frontière, plus de 5 000 étrangers ont été rejetés, tentant d’entrer irrégulièrement dans le pays, la plupart d’entre eux nicaraguayens “, ajoute la Direction générale des migrations et des étrangers du Costa Rica.

Alors qu’un voisin de la zone Delta Costa Rica, a déclaré au journal costaricien La Teja que “ce n’est un secret pour personne qu’ils entrent ici, à différentes périodes de l’année, on est triste, parce qu’ils viennent travailler et parce que Ils leur donnent des soins médicaux ou quoi que ce soit, mais pour l’instant personne ne sait comment les choses se passent au Nicaragua et littéralement comme eux et nous le disons, nous traversons juste le San Juan, il y a beaucoup de présence policière, mais nous ne savons pas combien de temps ils vont pouvoir être avec autant de policiers ».

“Personne ne dit rien sur le coronavirus”

Le voisin, avec le nom de famille Castro, a également déclaré que «beaucoup de Nicaragua sont désespérés de traverser et si vous voyez constamment les bateaux comme on dit, en appuyant dessus pour entrer ici, il y a quelques jours de nombreux étrangers sont passés. Nous avons une famille à Guápiles et nous avons peur d’y aller parce que l’on a peur de porter le virus et certains Nicaraguayens nous ont dit que personne là-bas ne dit rien sur le coronavirus, vous devez voir ce qui se passera l’autre semaine où ils veulent revenir ” .

La Trinité-et-Boca de Sarapiquí est un autre domaine où les Nicaraguayens essaient d’entrer au Costa Rica. Un local a déclaré au journal costaricien que «les bateaux qui viennent de l’autre côté sont alignés et font des courses et courent pour la montagne, la semaine dernière, ils ont apporté des sacs de nourriture car c’est moins cher là-bas, mais le Nica est très rusé et passe toujours, et nous sommes préoccupés par ce coronavirus.