Les nouveaux MOVES pour aider à acheter des véhicules efficaces auront 65 millions d’euros, 40% de plus | Moteur

Le ministère de la transition écologique dotera le deuxième programme d’incitations pour une mobilité efficace et durable -MOVES II- de 65 millions d’euros, 40% de plus que dans sa première édition l’an dernier, qui sera utilisé pour acheter des véhicules de énergies alternatives e infrastructure de charge Électrique, entre autres.

Comme l’a rapporté mardi ce département, le quatrième vice-président du gouvernement et ministre de la transition écologique, Teresa Ribera, informé du prochain appel à l’aide lors de la conférence sectorielle sur l’énergie avec les communautés autonomes.

L’aide sera utilisée pour l’acquisition de véhicules à énergie alternative, l’installation d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques, la mise en œuvre de prêts de vélos électrique et la mise en place de mesures de plans de transports pour travailler en entreprise.

Le recensement de la population continuera d’être utilisé pour la distribution de MOVES II

Les critères de répartition utilisés dans l’édition précédente, basés sur le recensement de la population de chaque territoire, resteront en vigueur.

Les professionnels autonomes, les personnes physiques et morales, les communautés de propriétaires et le secteur public peuvent demander une assistance MOVES II, et comme dans l’édition précédente, il sera géré par les communautés autonomes en coordination avec l’Institut pour la diversification énergétique (IDAE).

Le ministère a également annoncé aux communautés autonomes un nouvel appel au programme MOUVEMENTS singuliers, visant à soutenir des initiatives innovantes pour la gestion intégrée de la mobilité dans les zones urbaines et métropolitaines, et à lancer des développements expérimentaux liés aux véhicules électriques.

Lors de la première édition de ce programme, 130 candidatures ont été reçues, ce qui a dépassé quatre fois le budget alloué lors de cet appel, qui était de 15 millions d’euros.