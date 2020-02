Les oiseaux attendent à La Raya | Le tourisme

Le vautour noir, une espèce difficile à voir, est l’un des oiseaux qui vivent à Herdade da Contenda, à Moura, dans le district de Beja, un paradis pour l’observation des oiseaux dans la dernière ligne que La Raya a tracée, à la frontière entre l’Espagne et le Portugal.

En plein hiver, par une journée ensoleillée après une saison des pluies, mais marquée par l’absence d’espèces de vautours en vue, l’équipe Herdade da Contenda effectue une visite guidée en SUV à travers les 20 kilomètres de route d’argile qui Il traverse la propriété d’environ 5 300 hectares.

Dans un paysage typiquement méditerranéen, au sud-est du Bajo Alentejo, dans lequel l’intensité du vert est répartie entre chênes, buissons et forêts, avec des cours d’eau pendant la visite, des rives de Murtigão à celle de Paes Joanes, Ils aperçoivent un cheval pur-sang lusitanien et quatre cerfs sautant librement à travers la ferme.

Bien que ces animaux puissent être vus à l’œil nu, la plupart des espèces, en particulier les oiseaux, ne peuvent être aperçues qu’à l’aide de jumelles et de télescopes à longue portée.

Un abri à oiseaux sur le dernier morceau de frontière: La Raya

Sans un compte rendu précis du nombre d’espèces présentes dans la Herdade da Contenda, Eduardo Santos, biologiste de la Ligue pour la protection de la nature (LPN), s’est engagé à l’existence de “plusieurs dizaines” d’oiseaux sur ce territoire, et souligne que Le projet Orniturismo, cofinancé par le programme de fonds communautaire Interreg España-Portugal, profite directement aux goules, qui se nourrissent d’animaux morts.

Malgré la plus grande importance du vautour noir, pour être “un oiseau assez menacé, assez rare”, et que dans l’Alentejo a comme seul lieu de reproduction la Herdade da Contenda, Santos souligne que, dans cette propriété, gérée par la ville de Moura , il y a la présence d’autres oiseaux – griffon, aigle royal, aigle impérial, cerf-volant noir, cerf-volant royal – qui “sont principalement des espèces menacées avec un nombre réduit” au Portugal.

Observatoire d’oiseaux dans la zone naturelle Herdade da Contenda, à Moura (Portugal) Photo: EFE Manuel de Almeida

“La priorité est précisément de protéger et valoriser le patrimoine ornithologique, car en pratique c’est le patrimoine qui permet, par la suite, l’exploration du tourisme ornithologique et touristique”, avance le biologiste du LPN, faisant allusion à l’un des Les composantes du projet transfrontalier sont l’amélioration et l’augmentation de la disponibilité de nourriture pour les goules, sous supervision vétérinaire.

En avril 2017, au début du projet, dont le principal bénéficiaire est la Junta de Andalucía, en Espagne, il y avait quatre couples nicheurs de vautours noirs à la ferme, et maintenant il y en a “plus du double”, avec 10 couples nicheurs de ce Goule identifiée en 2019.

La Herdade da Contenda, qui doit son nom au différend entre le Portugal et l’Espagne sur le territoire, occupe une superficie correspondant au dernier morceau de frontière établi entre les deux pays en 1893. C’est “l’un des meilleurs sites” de conservation, visitez et observation de ces oiseaux au Portugal “, explique le chef de la LPN.

En promouvant le tourisme ornithologique, l’un des objectifs du projet est de “rendre cette ressource non seulement théorique, mais de la mettre en pratique”, et de lui permettre d’apporter à la région de l’Alentejo “des plus-values ​​pour plusieurs acteurs, principalement privés, d’une manière ou autre, ce sont des agents de tourisme. “

Mais n’y a-t-il pas de risque pour la préservation du patrimoine ornithologique? Eduardo Santos dit que l’observation des oiseaux, dans la composante d’observation des oiseaux, ainsi que la photographie de la nature, “quand elle est bien développée, avec les précautions nécessaires, les bonnes pratiques et sans avoir des attitudes qui dérangent l’espèce, il n’y a pas de contre-indication” .

En assimilant des offres adaptées à différents types de publics, du moins connu des oiseaux à l’observation authentique des oiseaux (ornithologues amateurs), Turismo do Alentejo assume le rôle de “contribuer à connecter les agents touristiques, à savoir les unités de tourisme rural, sur le thème du tourisme ornithologique “, localiser des espaces d’hébergement intéressés à captiver ce type de public.

Étendu à l’ensemble de la région de l’Alentejo, avec la collaboration du territoire espagnol d’Andalousie, le projet comprend trois types de forfaits touristiques touristiques ornithologiques, dont l’un est un safari pour l’identification des oiseaux et l’interprétation du paysage, qui représente “un immersion dans l’environnement pour les familles, notamment urbaines, qui ignorent largement les réalités de la faune du territoire », décrit Maria Gantes, technicienne du tourisme dans l’Alentejo.

“Au royaume du vautour” est une autre offre, qui permet une journée d’observation des charognards à la ferme, avec observation des espèces dans les aires d’alimentation.

Pour une recherche plus spécialisée, Turismo del Alentejo est en train de structurer, avec l’Andalousie, “des forfaits ornithourisme de deux jours ou plus pour un public plus spécialisé, plus dans la perspective d’un public qui vient à la recherche d’un oiseau spécifique”.

Les visites doivent toujours être accompagnées par des guides qualifiés, qui ont les connaissances et la formation pour identifier les oiseaux.

Une alternative à l’agriculture

Ce nouvel aspect de l’offre d’emploi peut aider dans la région de l’Alentejo, un territoire principalement rural, «il existe d’autres alternatives, outre l’agriculture», souligne la technique de l’entité touristique régionale.

Incapable d’expliquer sa passion pour la chasse et son enthousiasme pour la conservation, la protection et l’amélioration du patrimoine ornithologique, João Cordovil, 69 ans, qui promeut le projet Orniturismo en tant que directeur exécutif de Contenda, explique qu’il existe un lien “très étroit”, car il permet aux goules de se nourrir.

“La nourriture que nous fournissons aux vautours provient exactement des animaux chassés”, souligne l’économiste de profession, chasseur et passionné d’oiseaux.

Projection de plusieurs espèces de vautours, dont des vautours noirs, en train de boire dans un lac artificiel, dans un centre d’interprétation de l’espace naturel Herdade da Contenda, à Moura (Portugal). Photo: EFE / Manuel de Almeida

Après évaluation vétérinaire, la viande d’animaux chassés, généralement des cerfs, des mouflons et des sangliers, est vendue pour la consommation humaine, tandis que les abats sont utilisés pour nourrir les vautours.

“Ces prédateurs sont préservés dans des environnements écologiquement sains, qui ont de bonnes conditions d’équilibre environnemental”, souligne Cordovil, se référant au fait que les goules remplissent également la fonction de nettoyage de la nature lorsqu’elles trouvent un cadavre d’animal mort à la ferme, qui travaille dans Régime ouvert, qui représente un système d’accès direct du vautour à la consommation animale.

En termes de mise en œuvre, avec une échéance reportée à septembre de cette année, le projet est à un stade très avancé.

L’amélioration des conditions de visite avec des équipements spécifiques est mise en évidence, de l’acquisition de télescopes à l’installation d’un observatoire pour voir l’alimentation des vautours.

De plus, Herdade da Contenda promouvra une exposition qui sera exposée dans l’ancienne école de la ferme, avec une vidéo de haute qualité pour compenser ceux qui n’ont pas de chance le jour de la visite et ne voient pas certaines espèces.

A côté, il y a deux espaces qui seront transformés en centres d’accueil pour les touristes, classés comme hébergement local.

“A partir de mars, avril et mai de cette année, nous serons en parfait état pour garantir la visite aux personnes intéressées, sur réservation anticipée, de groupes de taille adéquate”, précise João Cordovil. Des visites sont déjà faites pour contempler le patrimoine ornithologique, mais dans un “schéma expérimental”.

Avec des conditions de tranquillité inhabituelles, Herdade da Contenda a un périmètre forestier de 3 100 hectares, dont 1 400 hectares de pierre, ainsi que du pin maritime, du liège, de l’eucalyptus et du madroño. Dans la zone “la présence humaine n’est pas très intense”.

Intégrant le réseau Natura 2000 et les zones de protection spéciale, la ferme dispose d’une gestion intégrée, essayant de démontrer qu ‘”il est parfaitement possible” d’élever du bétail, de chasser, de protéger les valeurs environnementales et l’apiculture.

En plus du projet Orniturismo, avec un investissement total d’environ 107 000 euros financé par l’Union européenne pour environ 80 000 euros, Contenda bénéficie de fonds communautaires dans trois autres projets: Contenda Natur, Gestão Cinegética et Pro-Iberlinx – Protection et conservation de Lince Ibérique