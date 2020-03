Les opposants excluent de poursuivre Ortega pour son inaction contre Covid-19

Le politologue et membre du Conseil politique du United National Blue and White (UNAB), Alexa Zamora, a exclu que les opposants à la Coalition nationale poursuivre Daniel Ortega pour tergiversation, parce qu’il ne s’est pas conformé aux mesures recommandées au niveau international, pour contenir nouvelle pandémie de coronavirus (Covid-19).

Zamora a estimé que c’était le moment de sauver des vies, et bien qu’il reconnaisse l’incapacité d’Ortega face à la crise sanitaire, il a déclaré que tous les secteurs du pays devraient être unis autour des efforts contre l’épidémie.

«Nous sommes conscients que l’État a non seulement violé les normes liées à la prévarication, mais a violé les normes et protocoles internationaux et d’autres instruments liés au droit à la santé, mais, pour être très franc, notre principal effort en ce moment est de sauver vit. Et sauver des vies implique de faire toute la coordination avec les différents secteurs, le secteur privé, les secteurs formel et informel, les différentes forces vives dans ce pays et cela nécessite beaucoup d’efforts “, le politologue a répondu à la question de savoir si l’opposition envisage de poursuivre l’État pour prévarication administrative à Ortega.

Zamora, le paysan Kenia Gutiérrez et l’ancien membre de la résistance nicaraguayenne Luis Fley ont participé à une conférence de presse virtuelle, organisée par l’organisation d’opposition National Coalition.

Les opposants ont annoncé des actions de la société civile contre Covid-19 et se sont félicités de la création du Comité scientifique multidisciplinaire pour l’approche coronavirus, composé de 14 professionnels de santé.

Déclaration de la Coalition nationale

Les opposants à la Coalition nationale ont déclaré dans un communiqué, lu lors de la conférence virtuelle, que “l’absence de direction de l’État a mis les citoyens dans un état de plus grand danger”.

«Nous regrettons que, contrairement aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le régime continue de promouvoir les agglomérations publiques qui augmentent le risque de contagion. Dans le même temps, nous considérons que la procédure de visites à domicile et d’autres formes d’exposition inutile, que le régime définit comme des actions préventives, sont des actes plutôt irresponsables. Le coronavirus nous affecte tous, indépendamment de l’idéologie politique, de la religion ou du statut social “, dit une partie du message.

Ils ont insisté “sur la situation grave dans laquelle se trouvent les prisonniers politiques et les prisonniers, ainsi que les prisonniers de droit commun”.

Ils ont dénoncé “le traitement inhumain et l’exposition inutile auxquels l’État soumet les agents de santé”.

Lire aussi: Les associations médicales appellent à protéger le personnel médical, à soutenir l’isolement social et à commander Minsa

“Il s’agit d’une violation de leurs droits et d’une atteinte à la population, qui aura besoin de ce personnel pendant le pic de l’épidémie”, ont-ils souligné.

Et ils ont également exigé la protection de l’État contre les adultes les plus vulnérables, les plus pauvres et les plus âgés, les travailleurs informels, les femmes enceintes et les enfants. “

La Coalition nationale Il est composé de sept mouvements civiques et partis politiques d’opposition.

Le coronavirus Il s’agit d’une maladie respiratoire, considérée comme une pandémie par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Plusieurs événements internationaux, concerts et rencontres mondiales ont été annulés en raison du risque de contagion. En outre, plusieurs pays ont fermé leurs frontières pour empêcher la propagation de la pandémie, ont appelé la population à ne pas quitter leur domicile, ont suspendu les cours, entre autres mesures. Au Nicaragua, le régime Daniel Ortega n’a mis en œuvre aucune mesure nationale de confinement.