Les organisations d’opposition ne baissent pas la voix malgré la crise de Covid-19. Ils dénoncent que 70 prisonniers politiques sont toujours dans les prisons du régime

La Civic Alliance et d’autres organisations sociales ont rapporté ce vendredi 27 mars qu’il y avait 70 personnes détenues dans les prisons du pays, pour avoir participé à manifestations civiles contre le régime de Daniel Ortega.

Ils ont également signalé que 58 personnes ont été détenues arbitrairement aux fins de persécution politique au Nicaragua, entre le 14 février et le 26 mars 2020.

Lire aussi: Un rapport révèle le schéma des violations des droits humains des prisonniers politiques au Nicaragua

Sur le nombre total de personnes détenues pendant cette période, 43 ont été libérées, soit le même jour, soit entre le 1er et le 3ème jour après leur arrestation. Dans le cas particulier de 3 autres personnes, de plus amples informations sont en cours de collecte et, finalement, 12 personnes restent en prison et rejoignent la liste totale (70) des prisonniers politiques.

Porte tournante

Ces rétentions temporaires sont appelées “portes tournantes” par les organisations d’opposition. C’est-à-dire “une dynamique dans laquelle le régime arrête et libère un nombre similaire de personnes”.

“Cette pratique permet au régime de continuer à utiliser les détentions comme stratégie inhibitrice pour la partition et l’organisation politique des opposants, et, d’autre part, de renforcer son discours officiel de normalité et de nier l’existence de détenus et de prisonniers politiques”, apprécient-ils. opposants dans le rapport.

Manifestations réclamant la liberté des prisonniers politiques. LA PRESSE / ARCHIVE

Le rapport indique que onze prisonniers politiques ont été repris, après avoir été libérés grâce à un interrogatoire Loi d’amnistie.

Localisation des prisonniers politiques

Sur les 70 prisonniers politiques, quatre se trouvent dans les nouveaux locaux de la Direction de l’aide judiciaire, 13 sont dans un poste de police et 53 ont déjà été transférés dans les prisons du pays.

Parmi les personnes incarcérées dans le système pénitentiaire, selon les informations de leurs proches, deux d’entre elles se trouvent dans des cellules à sécurité maximale (La 300). Sur le plan démographique, il y a actuellement 69 hommes, dont deux mineurs et une femme prisonnière politique.

Dans le contexte de la pandémie

Le rapport indique que dans le contexte de l’épidémie de nouveau coronavirus (Covid19), la population carcérale du Nicaragua est dans une situation particulièrement vulnérable, ceci en raison de la précarité et du surpeuplement des cellules, du manque de conditions sanitaires en raison du mauvais accès à l’eau potable, couplé à des maladies respiratoires qui persistent dans le système carcéral .

L’Alliance civique et les organisations sociales demandent à l’État du Nicaragua de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver leur vie, y compris la modification des mesures de précaution, en accordant une attention particulière à la population la plus exposée à l’épidémie en raison de l’âge et de la maladie. chroniques.

Construction du rapport

L’Alliance civique a expliqué que la liste préliminaire des prisonniers politiques est établie par une équipe interdisciplinaire et diversifiée qui systématise les informations fournies par les organisations des droits de l’homme, la société civile, les réseaux territoriaux, les militants des réseaux sociaux, les organisations de proches de prisonniers politiques, les personnes libérées de prison, les avocats de la défense et les plaintes des citoyens.

Veille des prisonniers politiques. PRIS DE UNAB

De même, ils assurent qu’ils s’appuient sur les rapports fournis par l’équipe de surveillance bleu et blanc, qui rend compte quotidiennement à l’unité bleu et blanc, à l’Alliance civique pour la justice et la démocratie, ainsi qu’aux organisations de la société nationales et internationales. droit civil et relatif aux droits de l’homme sur les enlèvements, les meurtres, les blessés et les persécutions politiques dans le pays.

Depuis Avril 2018, les personnes qui manifestent contre Ortega sont détenues par la police d’Orteguista (PO) ou enlevées par des partisans du régime d’Ortega. Bien que la dictature ait fait sortir la plupart des opposants détenus de la prison, sous condition de coexistence familiale, la plupart sont assiégés chez eux et ont été emprisonnés à nouveau.

En 2018, les prisonniers politiques étaient au nombre de plus de 700, qui ont été progressivement libérés en 2019. Ceux qui sont sortis ont fait état de mauvais traitements et de torture.