Les organisations progressent dans la structure territoriale de la Coalition nationale, tandis que CxL reste isolé et concentré sur le coronavirus

Alors que les organisations qui composent la Coalition nationale avancent dans la définition des structures dans les territoires, le parti Citizens for Freedom (CxL) reste réticent à rejoindre les autres secteurs de l’opposition pour former un bloc contre le régime de Daniel Ortega et Rosario Murillo.

Concernant la manière dont les structures de la Coalition nationale et ses axes de travail seront constitués, les propositions de chaque organisation sont en cours de discussion pour convenir d’un consensus sur le plan à mettre en œuvre.

L’une des propositions a été faite par le député Miguel Rosales, suppléant de la délégation du Parti constitutionnel libéral (PLC) à la table sectorielle de la Coalition, bien qu’elle n’ait pas été réceptive car elle a déclaré que les questions politiques seraient dirigées par les partis membres, ce qui qui a soustrait le pouvoir de décision des paysans, des entreprises et des groupes sociaux.

Nommer des quotas de puissance

La proposition de Rosales est que les opposants se concentrent sur trois axes: économique, social et politique. À cet égard, les directives et les coordonnateurs seraient structurés aux niveaux municipal, régional, départemental et national. En outre, il a été proposé de désigner des quotas de postes dans chaque conseil, ce qui signifiait que chaque organisation désignerait un certain nombre de représentants.

C’est un des points que les autres membres de la Coalition n’ont pas apprécié, considérant que ce n’est pas le moment d’essayer de répartir les quotas de pouvoir, alors que la priorité est de renforcer l’opposition en ajoutant d’autres secteurs sociaux et politiques, mais aussi des citoyens individuellement.

José Pallais, ancien ambassadeur et membre de l’Alliance civique a expliqué que “les points de coïncidence” des propositions faites seront repris de la proposition de Rosales, mais il a réitéré qu ‘”il ne s’agit pas pour l’instant de penser aux quotas de pouvoir ou nominations ».

“Toutes les propositions sont en cours de discussion, mais le résultat final sera le produit d’un consensus. Nous savons tous qu’il est nécessaire de s’organiser sur les territoires de la Coalition, des quartiers aux départements et aux régions, où toutes les organisations participantes s’unissent, en pensant toujours à intégrer un plus grand nombre de personnes de manière indépendante et de groupes sociaux et politiques “, Dit Pallais.

Les organisations signataires de la Coalition nationale sont l’Alliance civique et l’Unité nationale bleue et blanche (UNAB), le PLC, le parti autochtone Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama), le Parti de la restauration démocratique (PRD) et les mouvements des Forces démocratiques nicaraguayennes. (FDN), qui regroupe les ex-contre, et le Mouvement Campesino. Dans ceux-ci, plus d’une centaine de groupes sociaux, commerciaux, producteurs, féministes, autochtones, paysans et étudiants différents sont regroupés et ont mené la résistance sociale contre la dictature d’Ortega et Murillo depuis le début de la crise sociopolitique en avril 2018.

Pallais a déclaré que “sans organisation, la Coalition ne peut pas fonctionner”, ils espèrent donc avoir cette semaine défini le document sur la façon dont il sera structuré au niveau national et territorial.

Jimmy Blandón, chef du banc PLC et délégué à la Coalition nationale, a expliqué qu ‘”il y a une nouvelle proposition” qui va marcher, sur les axes et la conformation des directives.

“Ce que nous cherchons, c’est de gérer également les efforts de tous les secteurs de l’opposition, il n’est pas question de nommer des postes, c’est de définir l’architecture du fonctionnement de l’organisation d’opposition, de définir les paramètres de la prise de décision, la manière dont les acteurs seront intégrés . Nous ne devons pas penser à des positions individualistes parce que ce que les gens exigent de nous dans la cohésion “, a déclaré Blandón.

Le président de la CxL, Kitty Monterrey, a insisté sur le fait qu’ils ne se prononceraient pas sur la question de l’adhésion à la Coalition nationale, en raison de la crise due au coronavirus.

LA PRESSE / LEONOR ÁLVAREZ

Le leadership de CxL reste à l’écart

Alors que la Coalition de l’opposition se renforce, la présidente du parti Citizens for Freedom (CxL), Kitty Monterrey, a confirmé mardi qu’elle n’avait pas eu de nouvelles réunions avec l’Alliance civique, en vue d’intégrer ce parti dans la grande unité qui Il affrontera le régime du Front de libération nationale sandiniste (FSLN) lors d’éventuelles élections en 2021, dans le but d’éliminer le pouvoir de la dictature d’Ortega et Murillo.

Monterrey a déclaré qu’à cette époque, l’unité autour de la protection de la santé du Nicaragua, face à la pandémie due au nouveau coronavirus, est plus importante que les questions politiques.

“Nous n’avons pas eu de nouvelles réunions, et j’espère que, comme nous, nous comprenons que la santé des Nicaraguayens est la priorité et ne pas être dans d’autres choses, que même s’il est vrai qu’ils sont importants, ils ne devraient pas être la priorité” »Dit Monterrey.

Il a ajouté que la grande alliance de l’opposition “à un moment donné doit se produire”, mais a insisté sur le fait que “l’unité des Nicaraguayens autour d’un problème de santé” devrait être la priorité en ce moment.

L’Alliance civique et l’UNAB, tous deux promoteurs de l’unité, font la promotion, sur les réseaux sociaux et sur différentes plateformes, d’une campagne d’information sur les méthodes de prévention contre le coronavirus dans les foyers, les écoles, les lieux de travail et dans la communauté. Cette campagne d’information sur le thème de la santé ne signifie pas que la Coalition ignore les demandes de libération de plus de 70 prisonniers politiques, le rétablissement des libertés, ainsi que les réformes électorales qui permettent des élections libres et transparentes.