Les Oscars se rendent à la pop, dans un gala très musical et peu vindicatif | Culture et divertissement

Le gala des Oscars, qui a vu le film sud-coréen “Parasite” entrer dans l’histoire à Hollywood, s’est démarqué comme un spectacle musical pop-up, avec des doses d’humour, mais peu de discours mémorables des gagnants et des slogans politiques moins coutume.

Il semble que les Oscars aient pris au sérieux la demande que Joaquin Phoenix, vainqueur de la soirée, a faite au début de la saison des récompenses lorsqu’il a remporté le Golden Globe et a recommandé à ses collègues de profession de ne pas donner de leçons de vie et à la place “Recevez le prix, merci et descendez de scène.”